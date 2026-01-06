Pequeños Seres presenta un tributo a Spinetta en Casa Encendida

La banda local realizará este sábado 10 de enero, a partir de las 21, un concierto tributo a la obra de Luis Alberto Spinetta en Casa Encendida, ubicada en Andrés Pazos 179, en la ciudad de Paraná. La propuesta consiste en una presentación en vivo dedicada a recorrer distintas etapas del repertorio del músico argentino, con el propósito de celebrar su legado artístico en un espacio de encuentro en torno a su música. El espectáculo se desarrollará en formato de recital, contará con servicio de barra y comida durante toda la noche.

El evento forma parte de la agenda cultural de verano del espacio Casa Encendida, que desde hace tiempo se posiciona como un punto de referencia para propuestas musicales y artísticas de carácter independiente. En esta ocasión, la actividad busca convocar tanto a seguidores históricos de la obra del Flaco como a nuevas generaciones interesadas en el rock nacional, a través de un repertorio que pone el acento en la poética musical que caracterizó a Spinetta a lo largo de su trayectoria.

Pequeños Seres es una banda formada inicialmente en el ámbito escolar y consolidada con el paso del tiempo como un proyecto dedicado a la reinterpretación de clásicos del rock argentino. El grupo está integrado por Juan Solaro en bajo y voz, Quimey Balbuena en guitarra, Carlos Labarba en batería, Román Baridon Benetti en piano y voz, y Gabriel Portillo en guitarra. Con presentaciones previas en Colonia Avellaneda y distintos escenarios de la capital entrerriana, la banda viene desarrollando un recorrido en torno a las personalidades más destacadas e influyentes del rock nacional.

El valor de las entradas será de $3.000 la individual y una promoción de dos entradas por $4.000.