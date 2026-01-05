Así es la mansión de Stranger Things que causó furor tras el estreno de la última temporada

Se lanzó la última temporada de Stranger Things y los fanáticos analizan cada detalle: la evolución de los personajes, los efectos especiales y, como siempre, los escenarios que le dan identidad al universo creado por los hermanos Duffer. Entre ellos, hay uno que despertó especial fascinación: la tenebrosa mansión Creel.

Lo que muchos no sabían es que esa casa no es un simple decorado. El imponente inmueble existe en la vida real y su nombre verdadero es Claremont House. Está ubicada en el Distrito Histórico de East Rome, en el estado de Georgia, una zona reconocida por sus construcciones antiguas y su fuerte impronta arquitectónica.

La propiedad, de más de 550 metros cuadrados, fue restaurada cuidadosamente por sus dueños, quienes conservaron gran parte de los detalles originales que hoy se ven en pantalla.

La casa principal cuenta con seis dormitorios y seis baños, distribuidos en amplios ambientes que combinan el estilo clásico con una atmósfera que, sin dudas, resulta inquietante para quienes la asocian con Vecna.

Además, en el mismo terreno hay una casa de huéspedes de estilo gótico que suma dos habitaciones, una cocina y un baño, reforzando ese aire oscuro y misterioso que tanto impactó en la serie.

LA MANSIÓN DE STRANGER THINGS

Durante varios años, Claremont House funcionó como Bed and Breakfast y recibió a turistas atraídos por su historia y su arquitectura. Sin embargo, su destino cambió radicalmente con el éxito mundial de Stranger Things.

En 2019, la propiedad fue vendida por 350 mil dólares, una cifra acorde al mercado inmobiliario de la zona en ese momento. Pero tras convertirse en uno de los escenarios más icónicos de la serie, su valor se disparó.

En 2022, la mansión volvió a salir a la venta, esta vez por una cifra que sorprendió incluso a los especialistas: 1,5 millones de dólares, más de cuatro veces su precio original. El impacto cultural de la ficción fue clave para este salto, ya que la casa quedó asociada para siempre al villano más temido de la historia y a algunas de las escenas más recordadas de la producción.

Fuente: Ciudad Magazine.