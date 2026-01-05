Con música y sorteos, este martes los Reyes Magos recorrerán barrios de Paraná

La ciudad de Paraná será escenario este martes 6 de enero de una nueva edición de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos, una propuesta organizada por referentes comunitarios y religiosos que tendrá como destinatarios principales a niñas y niños de distintos barrios. La actividad se desarrollará a partir de las 17, con una caravana que partirá desde la rotonda de Bajada Grande y recorrerá diversos puntos de la capital entrerriana. La iniciativa contará con la presencia de los tres Reyes Magos, acompañados por música en vivo y un despliegue logístico preparado para garantizar el normal desarrollo del recorrido.

Según se informó desde la organización, la caravana avanzará por distintos sectores de la ciudad, incluyendo zonas como La Pasarela, calle Caputo, el área de la Base Aérea y el barrio Gazzano, entre otros puntos que forman parte del trayecto previsto. A lo largo del recorrido, los Reyes Magos saludarán a los vecinos y realizarán entregas de golosinas. Además, se realizará un sorteo de bicicletas destinado a los más pequeños.

La Fiesta Provincial de los Reyes Magos cuenta con un operativo especial de acompañamiento integrado por inspectores de tránsito, personal policial y bomberos voluntarios, quienes estarán abocados a ordenar la circulación y a prevenir inconvenientes durante el paso de la caravana. Desde la organización destacaron la importancia del trabajo coordinado para que la actividad pueda desarrollarse con seguridad tanto para quienes participan como para los vecinos de las zonas por donde se desplazará el recorrido. También se informó que aquellas personas que deseen colaborar con la realización del evento mediante donaciones pueden comunicarse con la capilla organizadora al número telefónico 343 155431800.

La actividad será libre y gratuita.