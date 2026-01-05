Un elenco local da inicio al año teatral con un show de improvisación en vivo

Un espectáculo de improvisación teatral dará inicio a la temporada 2026 el sábado 10, a las 21, en el espacio Boston Beer Pub, ubicado en Corrientes 527 de la ciudad de Paraná. El show estará a cargo de un elenco local de actores y comediantes que desarrollarán escenas creadas en el momento, sin guion previo, a partir de títulos sugeridos por el público presente. La iniciativa busca inaugurar el año teatral con una propuesta de comedia en vivo, fomentar el encuentro entre artistas y espectadores y acercar el lenguaje de la improvisación a nuevos públicos.

El formato de improvisación plantea un vínculo directo entre el elenco y el público, ya que cada escena se construye a partir de consignas o títulos propuestos desde la sala, lo que convierte a cada función en un espectáculo distinto. La ausencia de un texto escrito va a ser uno de los rasgos centrales de este tipo de propuestas escénicas, que apelan a la escucha, la reacción inmediata y el trabajo sobre el escenario.

El elenco está integrado por Daiana D’Eelia, Gisela Reyna, Alejandro Haimovich, Gabriela Reisenauer y Rodrigo Berger, quienes cuentan con experiencia en teatro improvisado y comedia. A lo largo del espectáculo, los intérpretes asumirán distintos roles y situaciones, apoyándose en la interacción permanente entre ellos y con el público.

La actividad se realizará con modalidad a la gorra, lo que implica que cada espectador podrá colaborar económicamente al finalizar la función según sus posibilidades y valoración de la experiencia.

Las reservas pueden realizarse al número 343 5304045.