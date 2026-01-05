Una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Sandía tendrá tres noches de celebración en Santa Ana

La ciudad de Santa Ana, en la provincia de Entre Ríos, será sede del 16 al 18 de enero de la 11ª edición de la Fiesta Nacional de la Sandía, un evento organizado por la comunidad local que se desarrollará en el predio del Club Social y Deportivo Santa Ana y que propone tres jornadas consecutivas de espectáculos musicales y celebración de una producción característica de la región.

La apertura del festival será el viernes 16, con entrada libre y gratuita, jornada en la que se presentarán El Vikingo Correa y la banda Klandestinos, en un inicio pensado para convocar a vecinos de Santa Ana como a personas que quieran acercarse desde otras localidades. El sábado 17 continuará la programación con una grilla central que incluirá a Los Nocheros, Monchito Merlo, Michelle Mosna y un espectáculo tributo al rock nacional. Final, el domingo 18 será el cierre con las actuaciones de Lucas Sugo, Miguel Figueroa y su conjunto, y La Octava.

Desde la organización se informó que el predio contará con un control de ingreso con normas claras para garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento. Está permitido el acceso con equipo de mate, termos, reposeras, banquitos, mochilas, bolsos, cámaras fotográficas y teléfonos celulares. En cambio, no se permitirá el ingreso de bebidas, conservadoras, mascotas, elementos cortantes que no formen parte de la indumentaria tradicional gaucha, aerosoles como perfumes, desodorantes o repelentes, ni tampoco pirotecnia, elementos explosivos o inflamables. Estas disposiciones forman parte de un operativo preventivo destinado a cuidar al público y preservar el espacio del club

Las entradas para las noches del sábado y domingo tendrán un valor de $10.000 para mayores, $5.000 para menores de entre 5 y 11 años, entrada gratuita para menores de 4 años. La platea tendrá un valor de $5.000 y estacionamiento también a $5.000.