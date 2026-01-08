Murió Fats Fernández, figura argentina del jazz

El trompetista y fliscornista Robert "Fats" Fernández murió a los 88 años. Su fallecimiento se produjo en Buenos Aires y fue confirmado por personas de su entorno. En vida, el músico desarrolló una extensa trayectoria como intérprete, director de formaciones, sesionista y formador informal de numerosos artistas.

Nacido en la Argentina en 1937, Fats Fernández tuvo su primer contacto con la música en la escuela primaria, donde aprendió a tocar la corneta, instrumento que marcó el inicio de una vocación temprana. A los 17 años ya integraba la Georgians Jazz Band, una agrupación de hot jazz con la que comenzó a transitar los primeros escenarios. Fue a comienzos de la década del 60 cuando su incorporación al quinteto de Gato Barbieri significó un punto bisagra en su carrera. A partir de ello, se volcó de lleno al bebop y luego al hard bop, lenguajes que lo acompañaron durante buena parte de su desarrollo artístico.

A lo largo de las décadas, Fernández pudo codearse con músicos de distintas procedencias, aspecto que lo llevó a compartir grabaciones, sesiones y escenarios con figuras centrales del jazz internacional como Roy Eldridge, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Paquito D'Rivera, Arturo Sandoval, Chick Corea, Ray Charles, Astrud Gilberto, Branford y Wynton Marsalis, entre muchos otros también conocidos.

Su recorrido discográfico como solista comenzó en 1987 con el álbum Un trompetista en Buenos Aires, al que le siguieron otros trabajos grabados tanto en el país como en Estados Unidos. A lo largo de su vida editó cerca de diez discos propios, varios de ellos con invitados destacados. En 1992 recibió el premio ACE por Cuore.

Fernández también incursionó en otros géneros, en 1996, junto a Litto Nebbia y el sello Melopea, editó Tangos & standards, un trabajo que retomó su vínculo temprano con el tango y con la tradición musical rioplatense.

Además, el artista tuvo una actividad intensa como sesionista. Se estima que participó en alrededor de 300 discos, colaborando con artistas donde aportó su sonido característico a producciones de jazz, tango, música popular y proyectos experimentales.