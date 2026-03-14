Con gol de Robertone, Vélez le ganó a Platense

Este sábado, la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional comenzó en el estadio Ciudad de Vicente López. Por la Zona A, Platense recibió a Vélez Sarsfield en un duelo que contó con el arbitraje de Ariel Penel, acompañado por Salomé Di Iorio en el VAR.

Nota en desarrollo.

Con la victoria, el Fortín alcanzó los 22 puntos y lidera la tabla de posiciones de su grupo con holgada ventaja. El Calamar, por su parte, quedó en la sexta posición con 14 unidades. En la próxima fecha, la V Azulada recibirá a Lanús, el sábado 21 desde las 15.30; mientras que el equipo de Walter Zunino visitará a Argentinos Juniors, el domingo a las 22.15.

-SÍNTESIS-

Platense 0-2 Vélez.



Goles:

8’PT: Florián Monzón.

4’ST: Lucas Robertone.



Formaciones:

Platense: Matías Borgogno; Celías Ingenthron, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil; Kevin Retamar, Franco Zapiola, Juan Gauto; Gonzalo Lencina.

DT: Walter Zunino.



Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Dilan Godoy; Florián Monzón.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



Cambios:

18’ST: ingresó Bautista Merlini por Maximiliano Amarfil (PLA).

18’ST: ingresó Augusto Lotti por Franco Zapiola (PLA).

23’ST: ingresó Matías Pellegrini por Dilan Godoy (VEL).

25’ST: ingresó Guido Mainero por Kevin Retamar (PLA).

26’ST: ingresó Leonardo Heredia por Gonzalo Lencina (PLA).

34’ST: ingresó Benjamín Bosch por Celías Ingenthron (PLA).

34’ST: ingresó Diego Valdes por Manuel Lanzini (VEL).

34’ST: ingresó Brian Romero por Florián Monzón (VEL).

39’ST: ingresó Claudio Baeza por Lucas Robertone (VEL).



Amonestados:

15’PT: Lucas Robertone (VEL).

9’ST: Maximiliano Amarfil (PLA).

46’ST: Brian Romero (VEL).

50’ST: Elías Gómez (VEL).



Árbitro: Ariel Penel. VAR: Salomé Di Iorio.



Estadio: Ciudad de Vicente López.