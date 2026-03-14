Santiago Boviez ganó la travesía Salto - Concordia

Este sábado se desarrolló la 42ª edición de la tradicional travesía a nado que conecta a Salto y Concordia. La competencia comienza en el Club Remeros de la localidad uruguaya y finaliza en Playa Los Sauces en un recorrido que se extiende por cinco kilómetros sobre el río Uruguay.

En la competencia hubo alrededor de 300 nadadores de distintos puntos del país y contó con una importante participación de competidores entrerrianos. Entre todos ellos destacó el paranaense Santiago Boviez, que en un vibrante sprint final se impuso al formoseño Mauricio Arias.

El nadador paranaense de 30 años completó los cinco kilómetros de competencia luego de 41 minutos y 32 segundos. Fue apenas cuatro segundos más veloz que el formoseño Arias, que arribó en el segundo lugar.

La sorpresa estuvo en el tercer puesto, donde apareció el juvenil chajariense Juan Carlazara. El muchacho de 16 años terminó la competencia en 42 minutos y 11 segundos.

Los diez primeros lugares terminaron así:

1°) Santiago Boviez (Paraná): 41’32”.

2°) Mauricio Arias (Formosa): 41’36”.

3°) Juan Carlazara (Chajarí): 42’11”.

4°) Jeremías Pintos (Concordia): 42’44”.

5°) Pablo Ledesma (Concordia): 43’30”.

6°) Ángel Molina (Concordia): 43’34”.

7°) Joaquín Simeone (Concordia): 44’42”.

8°) Leonardo Forti (Totoras): 45’53”.

9°) Mario Caniza (Casilda): 45’54”.

10°) Guillermo Rivero (Paysandú): 45’59”.

Damas

En la competencia femenina la ganadora fue la anfitriona Lara Cabrera. La nadadora concordiense completó el recorrido luego de 47 minutos y 42 segundos. Su llegada como líder fue ajustada, porque apenas cinco segundos después arribó la saltense Martina Fynn. El tercer lugar fue para otra representante concordiense: Larisa Castañeda.

Los diez primeros lugares terminaron de la siguiente manera:

1°) Lara Cabrera (Concordia): 47’42”.

2°) Martina Fynn (Salto): 47’45”.

3°) Larisa Castañeda (Concordia): 48’28”.

4°) Melina Fernández (Funes): 48’34”.

5°) Guillermina Carriquiry (Salto): 48’43”.

6°) Inés Tafernaberry (Salto): 48’43”.

7°) Joaquina Demieri (Gualeguay): 48’57”.

8°) Liliana Franceschelli (Concepción del Uruguay): 50’5”.

9°) Mónica Di Zeo (Concepción del Uruguay): 50’9”.

10°) Josefina Laugero (Chabás): 50’47”.

Fuente: 7 Páginas. Foto: Marcelo González.