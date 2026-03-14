Capibaras venció a Yacaré en un ajustado duelo en Paraguay

Este sábado volvió la acción correspondiente al Súper Rugby Américas. Por la cuarta fecha del torneo, Capibaras XV visitó a Yacaré XV en el estadio Héroes de Curupaytí en Asunción, Paraguay. La franquicia litoraleña fue a buscar la recuperación tras su primera derrota ante Pampas, pero no la tuvo fácil.

El partido comenzó torcido para el elenco argentino. Con errores que derivaron en penales que el local no pudo aprovechar, el conjunto de Nicolás Galatro permitió al dueño de casa ponerse en terreno ofensivo. Es por esto que el primer try llegó rápido.

A los cinco minutos se adelantó el local con el try de Juan Strada convertido por Joaquín Lamas. La diferencia creció poco después, ya que a los 19, Lamas pisó el ingoal visitante y puso el 12-0 parcial (falló la conversión).

Con la desventaja, la situación era complicada para Capibaras, que igual encontró la reacción. Primero llegó el try de Manuel Cuneo a los 28 de la primera mitad que dejó el tanteador 12-5 (no hubo conversión), resultado con el que se fueron al descanso.

En el segundo tiempo el juego se trabó sin que ninguno pudiera imponerse sobre su rival. Dentro de ese contexto el equipo de Galatro jamás perdió la fe y terminó torciendo la historia a cinco minutos del final.

Primero llegó el try del paranaense Lautaro Cipriani que puso al equipo litoraleño a tiro del empate, aunque Dogliani remató al palo y no pudo igualar el juego. Tuvo revancha el pateador, ya que en un penal ejecutado apenas tres minutos después terminó convirtiendo el 13-12 con el que Capibaras se llevó la victoria.

La victoria le permitió al equipo de Galatro sumar cuatro puntos, de manera que llegó a 15 y sigue entre las principales posiciones del campeonato. En la próxima fecha, el rival de Capibaras será ante Selknam el sábado 21 de marzo, desde las 15.

-SÍNTESIS-

Yacaré 12-13 Capibaras.



Punto a punto:

5’PT: try de Juan Strada, convertido por Joaquín Lamas (YAC).

19’PT: try de Joaquín Lamas (YAC).

28’PT: try de Manuel Cuneo (CAP).

Resultado parcial: Yacaré 12-5 Capibaras.

35’ST: try de Lautaro Cipriani (CAP).

38’ST: penal de Ignacio Dogliani (CAP).

Resultado final: Yacaré 12-13 Capibaras.



Formaciones:

Yacaré: Nicolás Toth, Jordi Chávez, Gonzalo Del Pazo; Mateo Gasparotti, Joaquín Domínguez; Manuel Todaro, Juan Mernes, Ariel Núñez; Juan Strada, Joaquín Lamas; Sebastián Urbieta, Ramiro Amarilla, Juan González, Facundo Paiva y Francisco Calello.

DT: Ramiro Peman.



Capibaras: Diego Correa, Manuel Cuneo, Lisandro Dipierri; Lorenzo Colidio, Lucas Bur; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán, Manuel Bernstein; Alejo Sugasti, Juan Baronio; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Francisco Lluch.

DT: Nicolás Galatro.



Árbitro: Federico Solari.



Estadio: Héroes de Curupaytí.