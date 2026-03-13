Juanes celebró otro show con entradas agotadas en México y lo compartió con sus fans

Juanes celebró en sus redes sociales un nuevo concierto con entradas agotadas durante su paso por México, y compartió en sus historias de Instagram un mensaje en el que agradeció al público por acompañarlo en otra noche a sala llena.

“Segunda noche en México con otro sold out”, escribió el músico en la publicación a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, junto a emojis de fuego y la bandera mexicana.

El posteo hace referencia al concierto realizado el 12 de marzo en el Escenario GNP Seguros de Monterrey, donde el cantante volvió a presentarse ante un público que agotó todas las localidades.

De esta manera, Juanes volvió a demostrar la fuerte convocatoria que mantiene en México, además de Argentina.

Finalmente, el cantante suele compartir en sus redes distintos momentos de sus conciertos y el apoyo que recibe del público en cada ciudad que visita.

Fuente: Noticias Argentinas.