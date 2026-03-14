El Gobierno sostiene el superávit fiscal con rentas del Banco Central y Anses, privatizaciones y ajustes

Transcurrido casi el 16% del año, la Secretaría de Hacienda informó que se había ejecutado el 14,8% del Presupuesto del año en los gastos y el 16,9% de los recursos totales esperados (Foto: Reuters)

La recaudación tributaria registra una caída interanual frente a la inflación durante siete meses consecutivos, con solo cuatro aumentos reales en 27 meses del gobierno de Javier Milei. Aunque existen preocupaciones entre los analistas locales e internacionales sobre el impacto en la financiación estatal y variables como las tasas de interés, la emisión monetaria y la actividad económica, la Secretaría de Hacienda informa cada mes un superávit fiscal.

Para alcanzar ese resultado, la gestión económica refuerza los recursos no impositivos, principalmente mediante las rentas de propiedad y la venta de bienes y servicios estatales -privatizaciones-, y racionaliza el gasto público a través de recortes de personal y una gestión eficiente de las partidas presupuestarias. Así, busca cumplir los objetivos de campaña: superávit financiero consolidado, reducción de impuestos internos y al comercio exterior, y contención de la inflación.

La ejecución del Presupuesto en los primeros dos meses de 2026 por parte de la Administración Central revela cómo el equipo ha logrado neutralizar el efecto de la baja en los ingresos tributarios y de la Seguridad Social, afectada por la reducción de tributos y un consumo interno débil.

Aunque existen preocupaciones entre los analistas locales e internacionales por el impacto de la caída de la recaudación sobre la financiación estatal y otras variables, la Secretaría de Hacienda mantiene el superávit fiscal

Transcurrido casi el 16% del año, la Secretaría de Hacienda informó que se había ejecutado el 14,8% del Presupuesto del año en los gastos y el 16,9% de los recursos totales esperados.

Evolución de los ingresos

En el primer bimestre de 2026, los ingresos impositivos equivalieron al 52,1% del total de los $24,86 billones generados por todas las fuentes, frente al 61,7% previsto en el Presupuesto anual.

Esta caída relativa resultó de una ejecución del 14,24% en el año, 1,7 puntos porcentuales menos de lo esperado para el período, es decir, 1,5 billones de pesos menos recaudados.

El resto de las fuentes de recursos, salvo las transferencias de capital que representaron 0,1% del total frente al 0,2% proyectado, mostraron aumentos en el acumulado de enero y febrero:

Rentas de propiedad: el resultado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de las ganancias de valuación neta de los activos y pasivos del Banco Central sumó en el bimestre $1,1 billones, el 8,8% de los recursos, frente al 4,6% previsto para el año.

Ventas de bienes y servicios de administraciones públicas: aportaron en el bimestre casi un billón de pesos, pasando de una proyección anual del 0,2% al 4% en solo dos meses. Es una de las fuentes que Luis Caputo menciona como pilar para la transición fiscal hacia impuestos no distorsivos, como IVA y Ganancias, con menores alícuotas.

Aportes y contribuciones: los recursos captados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) también superaron la meta relativa de ejecución presupuestaria, principalmente por la estacionalidad de enero, las liquidaciones salariales y el mayor pago del plan de regularización de deudas de los empleadores. Esto aportó $30.277 millones adicionales.

Otros ingresos no impositivos y varios: sumaron $115.240 millones al acumulado del periodo.

El ministro Luis Caputo dijo en un foro de empresarios en Mendoza que prevé que las acciones de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Chaher, continúen en los próximos meses sobre las empresas incluidas en el proceso de privatización o concesión contemplado en la Ley de Bases.

Los recursos extraordinarios netos de la Administración Central en el primer bimestre, respecto de lo presupuestado, fueron de 1,48 billones de pesos

Además, el ministro apuesta a un mayor nivel de formalización como resultado de la reforma de la legislación laboral que contribuirá a generar más ingresos a la Anses -pese a la baja de contribuciones patronales por los nuevos puestos- y a un incremento de los ingresos impositivos por la mayor actividad económica que impulsará la entrada de dólares al circuito bancario por efecto de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal.

Comportamiento del gasto

La ejecución presupuestaria en el primer bimestre por parte de las 16 grandes jurisdicciones de la Administración Nacional reflejó un ahorro neto equivalente a dos puntos porcentuales del total previsto para el año, unos 1,48 billones de pesos.

Este resultado se desagregó en una subejecución de partidas por parte de 14 áreas de gobierno, que totalizó $3,17 billones, mientras que se registró una sobreejecución de $1,67 billones en el servicio de deuda pública, consecuencia de la concentración de vencimientos en enero, y de $7.833 millones por parte del Ministerio Público.

El resto de las áreas presentaron distintos grados de moderación en el uso de los recursos asignados:

Ministerio de Salud: ejecutó solo 1,94% de la partida anual, un ahorro transitorio de más de un billón de pesos (87,8% del período).

Obligaciones a cargo del Tesoro: utilizó 5,76% del presupuesto, dejando sin ejecutar en el período 1,27 billones de pesos (63,7 por ciento).

Ministerio del Interior: usó un 6,8% de su asignación y prescindió de $75.950 millones (57,2 por ciento).

Ministerio de Justicia: dispuso de 9,67% para el año y ahorró $13.588 millones (39,2 por ciento).

Ministerio de Economía: ejecutó el 11,55% del total y no utilizó $377.000 millones (27,3 por ciento).

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: ejecutó el 11,71% de la partida, lo que supuso ahorrar $27.334 millones (26,3 por ciento).

Jefatura de Gabinete de Ministros: utilizó 11,93%, casi cuatro puntos menos de lo autorizado, con ahorro de $50.042 millones (24,9 por ciento).

Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado: ejecutó 12,01% y subejecutó $975 millones (24,4 por ciento).

Presidencia de la Nación: utilizó 13,23% de la partida anual, con ahorro en el bimestre de $10.558 millones (16,8 por ciento).

Ministerio de Defensa: dispuso del 14,3% y ahorró $90.659 millones (10 por ciento).

En las restantes jurisdicciones, la ejecución de la partida presupuestaria fue cercana a la totalidad del 15,89% previsto para el primer bimestre: Ministerio de Seguridad Nacional 15,01% (subejecutó $66.592 millones, 5,5%); Poder Legislativo Nacional 15,38% ($3.547 millones menos); Ministerio de Capital Humano 15,7% (ahorró 1,2%, unos $141.935 millones); Poder Judicial de la Nación 15,81% ($1.767 millones menos).

Los recursos extraordinarios netos de la Administración Central en el primer bimestre, respecto de lo presupuestado ($1,48 billones), y la subejecución de partidas de gastos por otros $1,48 billones en base devengado y $2,64 billones según lo efectivamente pagado (generó una deuda flotante en el período de $1,15 billones), determinaron en el bimestre un superávit fiscal de poco más de cuatro billones de pesos mayor al presupuestado.

Infobae