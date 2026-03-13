Fuertes: “El peronismo debe generar un plan de gobierno para decirle a los entrerrianos qué queremos hacer”

“La economía del municipio sigue siendo como en el 99% de nuestra gestión, equilibrada y superavitaria. El municipio de Villaguay sigue teniendo deuda cero, tiene superávit permanente y nuestro año pasado ha sido muy positivo en términos económicos”, describió Fuertes.

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes (PJ), describió la situación de su municipio en el contexto macroeconómico y también analizó la realidad del peronismo entrerriano de cara a 2027.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Fuertes aseveró que “se nota mucho que la economía en general está complicada, y ser intendente y estar encima de las cosas es como tomarle el pulso a una ciudad y en esto se nota que se ralentiza el pago de la tasa, el pago de la contribución por mejoras, lo que hace que, por ejemplo, hagamos mucho menos pavimentaciones y eso impacta en el comercio, porque claramente el municipio es el principal comprador de hormigón. Y estamos complicados y golpeados a nivel general”.

De todos modos, afirmó que “la economía del municipio sigue siendo como en el 99% de nuestra gestión, equilibrada y superavitaria. El municipio de Villaguay sigue teniendo deuda cero, tiene superávit permanente y nuestro año pasado ha sido muy positivo en términos económicos con respecto al ingreso y al egreso de fondos, tanto con muchísima obra pública como con muchísima incorporación de bienes de capital”.

Sobre la situación del comercio local, describió: “Hace cuatro días cerró la sucursal de una panadería acá y buscando sobre la situación del sector encontré que en la Argentina cerraron 14.000 panaderías, es decir que no sólo fue en Villaguay. Creo que, salvo el sector minero, los commodities, la hacienda, el gas y algunos otros nichos, está claro que no nos está yendo bien. Es obvio que la economía no funciona, que ha caído la capacidad de consumo de la gente y que el comercio está, por lo menos, afectado. De todos modos, en Villaguay no hubo un gran cierre de comercios, salvo esa panadería. Inclusive hemos visto la apertura de alguno en el sector turismo, un alojamiento en la ruta 18, otro en la ruta 130; una importante inversión que la pueden ver antes de llegar al Parque Industrial de Villaguay de una empresa avícola entrerriana muy grande, que se está afincando y consolidando su presencia en nuestra zona. Pero la verdad que nosotros vemos una situación donde el comercio está complicado, muy complicado”.

En ese marco, explicitó que el sector agropecuario “derrama en otros sectores, pero el entramado económico de una provincia como la nuestra, no tiene que ver solo, pura y exclusivamente. Cuando el sector público tiene un problema, como lo tiene ahora, de inversión pública y problemas salariales, impacta, porque el comercio vive mucho del empleado, y el sector agropecuario anda bien, pero en determinados rubros. Convengamos que el sector agropecuario, específicamente la ganadería, no es un sector que impacte fuertemente en la creación del empleo. Es decir, el empleo industrial es infinitamente superior en generación de empleo y hoy según estadísticas oficiales, a través de la Administradora de Riesgo del Trabajo, se cuentan por miles y miles y miles las pymes caídas y las personas desocupadas”.

“Creo que un poco nos sostiene la actividad primaria, pero en Entre Ríos es necesario que el sector público esté dinámico, que el sector comercial esté dinámico, que el sector turismo esté dinámico, y obviamente una pata de esa mesa es el sector primario, pero es lo único que nos ha quedado”, resumió.

Planteó asimismo que “el turismo en Villaguay se ha mantenido. El turismo de Villaguay es muy particular, no es como otro lugar donde hay un río grande, o con nieve, o montañas, o accidentes geográficos que atraigan. Pero en la semana del carnaval, hubo un movimiento enorme, y no sólo que no ha cerrado ningún operador, sino que abrieron dos. Pero es un sector turístico incipiente, pequeño. Concretamente ha bajado el nivel de gasto, pero no ha impactado al nivel de cierre. Estamos sobreviviendo”.

Obra pública

Consultado por la situación de la obra pública en la ciudad, puntualizó que “hay hoy una única obra nacional que empezó en el año 2022, que es financiada con crédito internacional, que es el plan totalizador de cloacas, que es el recambio e incorporación de un montón de colectoras cloacales”. “Fuimos con el gobernador el año pasado y aparentemente se reactivó la obra. Para ser sincero no veo mucha actividad, pero fuimos con el gobernador a anunciar la reactivación de la obra. Fuera de eso, no hay absolutamente ninguna obra ni nacional ni provincial”, sentenció.

Agregó que “el acceso a la ciudad está terminado y la rotonda que corresponde a la obra de la autopista también. Lo que hay que hacer con el acceso es inabordable para el municipio porque ya necesita un bacheo, una repavimentación, y obviamente pensar en eso hoy es algo absolutamente inviable”.

De todas maneras, afirmó que “el nivel de obra pública de este gobierno municipal hoy no tiene antecedente. Hemos hecho dos centros de salud, estamos haciendo un centro cultural en la estación, estamos remodelando la plaza. El año pasado, hubo una inversión en obra pública que supera los 3 mil millones de pesos, el 100% con fondos propios”.

Respecto de la concesión de la Autovía 18 con sistema de peajes, Fuertes advirtió que “a la gente no le importa si al camino se lo arregla el Estado o se lo arregla el privado mediante un sistema de peaje; a la gente lo único que le interesa es transitar con calidad y con seguridad y no matarse en una ruta oscura, llena de pozos y arruinada. Hay compañeros que están en Narnia y que plantean que a la ruta la tiene que tener el Estado, pero eso no le interesa absolutamente a nadie. La gente lo que quiere tener una ruta sana. La ruta no es un tema ideológico. La gente lo que quiere es viajar con calidad, con seguridad y no matarse”.

Analizó, no obstante, que “cuando uno llena el tanque le cobran en la estación de servicio lo que se llama el ITC, Impuesto a la Transferencia a los Combustibles, que es un fondo afectado para arreglar rutas, que se lo lleva el gobierno nacional. Entonces, si nos van a cobrar el peaje para el arreglo y mantenimiento de la ruta, ¿nos van a sacar el ITC o lo van a bajar? Porque si no, no sólo que no baja el impuesto, sino que va a haber una doble imposición”.

Política partidaria y elecciones

Consultado por el futuro del peronismo en las elecciones de 2027 y las posibles candidaturas, reveló: “Yo he estado planteando en los ámbitos que me invitan a participar, que el peronismo tiene que darse una dinámica de la generación de un plan de gobierno en el marco de la sede del PJ, convocando otras fuerzas políticas, para que le digamos a los entrerrianos qué vamos a hacer con la Hidrovía, con la energía, con las rutas, qué va a pasar con el Túnel que está llegando a un límite, qué vamos a hacer con los ferrocarriles, con la energía, con el sistema tributario, con la Caja de Jubilaciones. Tener nuestras propias opiniones. Eso es lo primero que tiene que hacer el peronismo, porque si no lo hacemos, no vamos a tener ningún destino”.

En tal contexto, se refirió a los dirigentes condenados o imputados en causas judiciales, y planteó que “en nuestro plexo normativo hay gente que se puede presentar y gente que no se puede presentar. A los dirigentes no los jubilamos los dirigentes, a los dirigentes los jubila la gente. Yo lo que creo es que, en una sociedad sana, si alguien percibe que un dirigente es una persona noble y leal con los intereses de los contribuyentes, con el cuidado que estamos obligados a tener para que nuestras administraciones funcionen bien, para que no se endeuden, para que nuestros trabajadores no hagan paro porque no ganan lo que tienen que ganar. Me parece que los va a jubilar es la gente si considera que su acción ante el erario público no corresponde”.

“Nosotros tenemos un grave problema ante la opinión pública por determinadas cuestiones. Todos habrán visto el discurso del Presidente y yo acá tengo 42 cosas de las cuales hablar de lo que hice con los fondos públicos de mi ciudad. Obviamente ningún párrafo de mi discurso va a ser agredir a un concejal opositor, ni a un empresario, ni a nadie, porque la ley mía lo que dice es que yo tengo que exponer qué hice con los fondos públicos, eso tienen que hacer los intendentes, los gobernadores y los Presidentes. Sin embargo, hemos visto que el discurso del Presidente, ha transcurrido increpando y acusando”, comparó.

“Yo defiendo la política y las sociedades construyen a sus dirigencias, y creo que es una responsabilidad de la sociedad jubilar a quienes la sociedad cree que no van más. Yo he ejercido la actividad política y nunca me he sentido perseguido; cuando me han acusado de algo, he ido a poner la cara con la documentación pertinente. Y creo que el peronismo lo que tiene que generar hacia adelante es un plan de gestión y luego que la democracia interna del partido deje que elijan los candidatos. Yo también sobre el tema ya he dicho que no tiene que haber requisitos para presentar las listas, porque nos operan, nos arman candidatos, eso es claramente así, ni siquiera estoy diciendo algo desconocido. Cuando nosotros éramos oficialismo también, siempre el oficialismo pulsea en las estructuras opositoras para generar condiciones competitivas desde el punto de vista electoral. Y esto es parte de la política, no sé si está bien o está mal, pero es parte de la política. Entonces tenemos que dejar de poner requisitos, porque esos requisitos luego son usados como excusa para no participar y decir no me dejaron participar y me voy por afuera. Entonces, yo estoy pregonando esta idea dentro del seno del partido como peronista y afuera, porque yo no soy parte de la conducción del partido, por lo tanto, opino como dirigente, como militante o incluso como ciudadano que quiere que a su partido político le vaya bien”, analizó.

Finalmente, consultado por el crecimiento del sector libertario en la ciudad, dijo que “cuesta definirlo. En la primera elección tuvieron un 13 o 14%, pero ya en la última elección al estar licuado con el radicalismo, en esa lista de unidad que se hizo entre libertarios, PRO y radicalismo, no sé cuánto puso cada espacio, pero le fue muy bien en la elección”.