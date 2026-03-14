TC 2000: Rossi lideró la clasificación, pero el entrerriano Riva largará primero

Matías Rossi marcó diferencias en la clasificación y se quedó con la pole en el TC 2000.

Este sábado se desarrolló la primera clasificación de la temporada del TC2000. En el circuito callejero de Buenos Aires, la categoría puso en pista a sus vehículos en una clasificación a la que el crespense Emiliano Stang llegó como referencia.

Aunque el entrerriano firmó un buen registro, el poleman fue su experimentado compañero de equipo y campeón de la categoría, Matías Rossi. El Misil registró un tiempo de un minuto, cuatro segundos y 72 milésimas que fue insuperable para sus contrincantes.

En el segundo lugar quedó Gabriel Ponce de León, que tuvo un registro que fue 328 milésimas más lento que el de Rossi. El tercer lugar fue para Stang, que corrió al límite y acabó a 338 milésimas del registro de su compañero de equipo. Las siguientes posiciones fueron para Diego Ciantini, Nicolás Palau y el gualeguaychuense Franco Riva.

Ese sexto lugar obtenido por Riva es importante, ya que por el sistema de grilla invertida, será el responsable de largar en el primer puesto de la final de este domingo. La carrera comenzará con el gualeguaychuense como líder a las 13 y tendrá una duración de 35 minutos y una vuelta.

Grave accidente

Franco Vivian sufrió un grave accidente durante los entrenamientos de la mañana. El piloto no podrá largar como consecuencia de su choque debido a que sufrió una pequeña fractura en una vértebra.

La jornada estuvo accidentada. Durante el desarrollo de la clasificación hubo cuatro banderas rojas debido a diferentes incidentes que se produjeron durante la prueba.

Clasificación | TC 2000 | Fecha 1 (en Buenos Aires)

1°) Matías Rossi (Toyota): 1’4”72/1000.

2°) Gabriel Ponce de León (Toyota): a 328/1000.

3°) Emiliano Stang (Toyota): a 338/1000.

4°) Diego Ciantini (Nissan): a 619/1000.

5°) Nicolás Palau (Volkswagen): a 768/1000.

6°) Franco Riva (Chevrolet): a 782/1000.