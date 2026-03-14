Turismo Nacional: Exequiel Bastidas lideró la clasificación en Clase 2

Bastidas marcó el mejor tiempo de la clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional.

Este sábado se produjo la clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional. En el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, tuvo su desarrollo la actividad correspondiente a la segunda jornada del campeonato que comenzó en Paraná.

Luego de los entrenamientos liderados por Martín Leston (un minuto, 49 segundos y 539 milésimas) y Exequiel Bastidas (un minuto, 42 segundos y 20 milésimas) llegó el momento de la primera clasificación. En el desarrollo de esa clasificación provisoria lideró Valentino Quattrocchi con un tiempo de un minuto, 41 segundos y 519 milésimas, estableciéndose como referencia.

Sin embargo fue el paranaense Bastidas, referencia de la segunda práctica, quien volvió a marcar el ritmo en el momento de la clasificación definitiva. El paranaense voló con un registro de un minuto, 41 segundos y 277 milésimas para adueñarse de la pole y aventajar a Quattrocchi por 257 milésimas. En el tercer puesto acabó Tomás Vitar, a 466 milésimas del entrerriano.

Con este resultado, Bastidas es la referencia de la primera serie del domingo, que comenzará a las 10.10. La segunda batería, liderada por Quattrocchi, dará inicio a las 10.35 y la última, con Vitar como puntero, comenzará a las 11.

La final, en tanto, tendrá su inicio a las 12.55 y quedará en manos de aquel que se imponga luego de 16 vueltas o 35 minutos, lo que ocurra primero.

Clasificación | Turismo Nacional | Clase 2 | Fecha 2 (en Alta Gracia)

1°) Exequiel Bastidas (Toyota): 1’41”277/1000.

2°) Valentino Quattrocchi (Toyota): a 257/1000.

3°) Tomás Vitar (Nissan): a 466/1000.

4°) Pablo Collazo (Toyota): a 713/1000.

5°) Renzo Blotta (Peugeot): a 752/1000.