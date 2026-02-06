El Gran Ensamble del Paraná dará un espectáculo para celebrar la identidad entrerriana

El Gran Ensamble del Paraná se presentará en una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate con un espectáculo especial para poner en escena la identidad cultural entrerriana, a partir del enlace entre música y danza y con la participación de más de 50 artistas locales y provinciales. La propuesta tendrá lugar en el marco de la tradicional celebración de la Fiesta Nacional del Mate que se desarrollará en la ciudad de Paraná.

El ensamble es coordinado por el pianista y compositor José Bulos, integrante y referente de la orquesta De Costa a Costa, quien explicó en A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7) que el trabajo comenzó a fines de diciembre, con una convocatoria amplia y una metodología de construcción colectiva. La base musical del espectáculo estará a cargo de la orquesta De Costa a Costa, una formación con más de diez años de trayectoria dedicada a la investigación, interpretación y difusión del folclore entrerriano. La selección musical fue realizada por Chela Martínez.

En diálogo con el programa A Quien Corresponda, Bulos amplió el sentido de la propuesta y la experiencia previa que antecede a esta presentación. Días atrás, la orquesta fue parte de la Fiesta Nacional del Chamamé en Federal, un escenario que el músico definió como una referencia para quienes trabajan con la música litoraleña. "Para nosotros es la meta a alcanzar, es el lugar al que siempre queremos ir. Es una cita con nuestra cultura entrerriana que es impostergable", sostuvo, y destacó que haber abierto el festival por segunda vez representó un reconocimiento al camino recorrido.

Ese recorrido, explicó, se sostiene en una construcción colectiva que excede lo estrictamente musical. "Hace muchos años que integro el movimiento de Costa a Costa, que se fue solidificando como grupo humano. Eso es lo que nos da soporte y confianza", afirmó Bulos y agregó: "Cuando me convocaron, lo primero que pensé fue que solo no me daba el cuero, pero sí con la confianza del colectivo", relató, destacando la posibilidad de delegar responsabilidades en distintas áreas como la música, la danza y la puesta en escena.

El Gran Ensamble del Paraná contará con la participación de artistas de reconocida trayectoria dentro de la música entrerriana, muchos de los cuales aceptaron sumarse a una propuesta colectiva aun teniendo un recorrido propio consolidado. Entre ellos se encuentran María Cuevas, Francisco Cuestas, Noel de Telagorri, María Silva, Carlos Aguirre, Pablo Escota, Jesús Galiuzzi y Atahualpa Puchulo, además de músicos jóvenes provenientes de distintas localidades de la provincia. Bulos subrayó que esta diversidad es uno de los rasgos centrales del espectáculo: "Es un seleccionado diverso como es la cultura de Paraná. Nos cruzamos con músicos a los que admiramos pero que quizá están haciendo un recorrido diferente y no nos cruzamos habitualmente".

La propuesta también pone en diálogo distintas generaciones y miradas sobre la música litoraleña, incorporando composiciones tradicionales y obras contemporáneas que abordan temáticas actuales. En ese sentido, Bulos destacó el trabajo de algunos integrantes que se preguntan "a qué hay que cantarle hoy", incorporando temas vinculados a las discusiones del hoy. "De a poco, como comunidad, vamos madurando", concluyó.