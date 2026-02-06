En Santiago del Estero, Unión abre la cuarta fecha visitando a Central Córdoba

En Santiago del Estero se abrirá la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Allí, Unión de Santa Fe (4 puntos) visitará a Central Córdoba (1) por la Zona A, a partir de las 21, en el estadio Único Madre de Ciudades y con transmisión de TNT Sports. El árbitro designado fue Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Álvaro Carranza.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón viene de golear a Gimnasia de Mendoza por 4 a 0 en el estadio 15 de Abril, que significó la primera victoria del campeonato luego del empate del debut ante Platense y la derrota con Lanús.

Para este partido, respecto de la goleada ante los cuyanos, Leonardo Madelón apostará por un solo cambio: el regreso de Valentín Fascendini (había sido expulsado ante el Granate y cumplió su fecha de suspensión) en reemplazo de Juan Pablo Ludueña.

En consecuencia, el equipo para este viernes será con el exPatronato Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Fascendini, Bruno Pitón; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Mateo del Blanco; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Por su parte, el Ferroviario apenas logró sumar un punto en tres fechas (perdió con Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo por 1 a 0, y empató 0 a 0 con Atlético Tucumán) y todavía no sabe lo que es gritar un gol, por lo que figura recién en el 14° puesto, solo por delante de Newell´s Old Boys de Rosario que tiene peor diferencia de tantos.

Ante semejante sequía, Lucas Pusineri le daría la chance de ser titular a Michael Santos, quien tuvo un buen estreno desde el banco ante San Lorenzo de Almagro. El exVélez reemplazaría a Lucas Varaldo. Además, Diego Barrera iría por Ezequiel Naya. También se estima que regresarán Lucas González y Marco Iacobellis en reemplazo de Fernando Martínez y Fernando Juárez.

En consecuencia, la probable formación del cuadro Albinegro sería con: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Horacio Tijanovich, Lucas González, Tiago Cravero, Marco Iacobellis; Michael Santos y Diego Barrera.

Para Central Córdoba la victoria significará un envión importante para no complicarse en este inicio de la temporada, mientras que para Unión será una linda oportunidad para seguir escalando en las posiciones de la Zona A, donde le esperan dos presentaciones seguidas como local.