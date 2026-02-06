Un evento que nació entre vecinos y hoy mueve cultura, turismo y economía

La ciudad de Paraná vive a partir de este viernes una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate, un evento que convoca a miles de personas, reúne a artistas locales, provinciales y nacionales, y se consolida como una de las celebraciones culturales más importantes de la capital entrerriana. Organizada por la Municipalidad de Paraná, la propuesta se desarrolla en la Plaza de las Colectividades, con actividades que incluyen espectáculos musicales y de danza, ferias de emprendedores, espacios gastronómicos y encuentros vinculados a la tradición matera.

El viceintendente de Paraná, David Cáceres, acompañó el desarrollo de las actividades y brindó un recorrido histórico que permite comprender la dimensión que alcanzó la fiesta a lo largo de más de tres décadas. En diálogo con A Quien Corresponda, expresó que su vínculo con el evento es también personal y generacional. "Para mí es una emoción enorme acompañar hoy el presente de la fiesta en el cargo circunstancial de viceintendente, porque crecí con la fiesta. Yo nací en el año 86 y la fiesta nació en el año 88", señaló, recordando que desde niño fue testigo de cómo un grupo de vecinos y vecinas del sur de la ciudad se organizó para dar origen al entonces denominado Encuentro del Mate.

Cáceres rememoró que, tras una primera experiencia difícil desde lo económico, los organizadores insistieron con el proyecto, incluso asumiendo compromisos financieros personales. "Eso marca la perseverancia, el esfuerzo y el sacrificio, el poner el patrimonio de uno mismo para insistir con algo que buscaba revalorizar nuestras raíces culturales y generar el encuentro", explicó. Con el correr de los años, la fiesta pasó por distintos espacios de la ciudad, como la Plaza Martín Fierro, la esquina de Rasedo y Alchourrón, el campo de deportes del Club Talleres, el estadio del Club Paraná y el Parque Nuevo, hasta llegar al predio actual.

Un momento bisagra se produjo en 2008, cuando la organización del evento pasó a la órbita municipal. Según relató Cáceres, hasta ese momento era la única fiesta nacional del país organizada por una ONG. "Los paranaenses ya se habían apropiado de la fiesta y entendimos que tenía que seguir creciendo bajo la órbita del Estado y como patrimonio de todos", afirmó. Desde entonces, la Fiesta Nacional del Mate se afianzó como una política cultural sostenida, con una estructura organizativa más amplia y una proyección cada vez mayor.

En la actualidad, la celebración encuentra en la Plaza de las Colectividades un espacio que, según el viceintendente, parece definitivo. "Es un verdadero balcón al río, con las barrancas y el Paraná de costado dándole un marco impresionante", describió. Allí se concentran los escenarios principales, el patio gastronómico, el espacio Mateando en Sala Mayo y las ferias de emprendedores y artesanos vinculados a la temática del mate, que generan un circuito económico activo durante los días del festival.

Cáceres destacó el impacto turístico que tiene la fiesta, con público de distintas provincias y del exterior. "Ayer, recorriendo Sala Mayo, los emprendedores contaban que había uruguayos que vinieron exclusivamente para la fiesta, familias de Brasil y gente de todo el país", señaló, y agregó que la ocupación hotelera se encuentra completa. Para el funcionario, este movimiento confirma que las fiestas populares no deben pensarse como un gasto. "No son un gasto, son una inversión. Son un motor económico y cultural", sostuvo.