Korell: “En 2025 recaudamos un 10% más, pero en el contexto de la provincia no alcanza”

"En promedio hay un 30 o 40% de las partidas que no tienen declaradas sus mejoras en el impuesto, aunque en algunas localidades hay porcentajes mucho mayores”, indicó Korell.

El titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell, se refirió al mecanismo que comenzó a implementarse para detectar construcciones no registradas y analizó la performance de recaudación de 2025.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Korell indicó que, si bien el caso de Concepción del Uruguay “puede ser un disparador, pero es el inicio de un proceso que ya lleva alrededor de un año y medio en el que venimos trabajando; la administradora trató en su objetivo de digitalizar y tener todos procesos digitales y la detección de mejoras también fue parte de eso”. Al respecto, puntualizó que “estuvimos trabajando en la herramienta, después en el marco normativo de cómo se podía aplicar y se fueron llevando varias tareas a cabo hasta que decidimos empezar este año con la detección de mejoras que no estaban declaradas”.

Aclaró que “a veces el contribuyente, en el afán de no entender cómo tenía que declararlo, también el sistema era complejo, y a veces el vecino pensaba que lo declaraba en el municipio y cuando le llegaba la boleta del impuesto inmobiliario que recaudamos desde ATER, no estaban declaradas esas mejoras”.

Ante ello, comentó que “en primer lugar, intentamos hacer acuerdos con los distintos municipios para que nos brinden información de sus datos. La realidad es que muchos municipios a veces no están preparados y no tienen ni la capacidad ni la tecnología que tenemos nosotros, o tienen la información en soporte papel y se hace muy difícil el tema de la carga. Entonces no teníamos ese fluido de datos que nosotros necesitamos, con lo cual tomamos la decisión de empezar a actuar a través de la administradora, y llegamos a esta conclusión que nos da, en promedio un 30 o 40% de las partidas que no tienen declaradas sus mejoras en el impuesto, aunque en algunas localidades hay porcentajes mucho mayores”.

Sobre la tecnología implementada, indicó que “se hizo trabajando con los técnicos. En la Dirección de Catastro, que está a cargo nuestro, hay unos chicos que son muy jóvenes, y en conjunto con la Dirección de Sistemas fueron desarrollando herramientas que son gratuitas. La administradora no gastó un solo peso en el trabajo de generar estas herramientas para poder detectar. Con el fin de ir tratando de optimizar los recursos, lo fuimos haciendo nosotros porque la realidad es que los recursos humanos que tiene la administradora tributaria son muy buenos, en su mayoría son profesionales, a veces hay que ordenarlos, pero siempre con un objetivo de adónde se quiere llegar y generaron esta herramienta, que en otros casos capaz que hubiera generado un costo significativo para las arcas del Estado. En este caso no gastamos un solo peso en generar estas herramientas”.

Recaudación

Consultado por el nivel de recaudación de impuestos durante 2025, el funcionario sostuvo que “teníamos en el presupuesto alrededor de 900.000 millones de pesos y la realidad es que recaudamos un 10% más. Obviamente que en el contexto y la situación en que se encuentra la provincia, a veces, los recursos no alcanzan, pero la realidad es que el año pasado tuvimos un plan de pago que fue bastante beneficioso para los contribuyentes que se pudieron poner al día con sus deudas, y también nos generó una compensación con la pérdida de los recursos que tiene la provincia a nivel Nación y tratamos de ir colaborando. Si bien nuestra cuota de aporte es más chica, todo hace que sume y podemos aplicar esos ingresos a políticas de Estado”.

Respecto del impuesto automotor, explicitó que “nuestro código fiscal el año pasado nos permitía incrementar en las últimas cuotas, pero la realidad es que el impuesto quedó fijo para todo el año y se dio la posibilidad al contribuyente de tener una cuota más”. Al respecto, aclaró: “La desinformación hizo que se considere que se había agregado una cuota, pero en realidad dimos la posibilidad de que el mismo impuesto se pueda pagar, en vez de cuatro cuotas, en cinco cuotas”.

“La realidad es que el año pasado los valores se incrementaron a niveles de la inflación del año 2024, que era alrededor del 115%. En este caso, el proceso de inflación va desacelerando y obviamente que los aumentos van a ser seguramente menores, pero hay que tener en cuenta que el impuesto automotor se rige por el valor de tabla que no fija la Dirección Nacional de Registro Automotor, es decir que función de eso y de acuerdo a las tablas y los coeficientes que tiene la administradora se aplica el impuesto. Pero la base del origen surge de las evaluaciones de la Dirección Nacional de Registro Automotor”, apuntó.

En relación con los niveles de morosidad, indicó que “generalmente hay patrones o estándares fijos de niveles de morosidad y ahí lo podemos separar de acuerdo a si es el impuesto inmobiliario rural, el urbano o el automotor. El año pasado tratamos de tener un registro; lo que fue un hito para la administradora fue el hecho de terminar con la emisión de boleta papel que siempre generaba un montón de controversia y un gasto fenomenal para el Estado, y fuimos trabajando en el domicilio fiscal electrónico de cada uno de los contribuyentes y generamos un canal de comunicación mucho más fluido de parte de la administradora y la realidad es que hemos mejorado los índices de cobranza. Eso es lo que nos permitió tener una mejor performance en el 2025”.

Como ejemplo, mencionó que “el impuesto inmobiliario rural tiene una baja morosidad, y realmente es mucho mejor cumplidor que el urbano”.

Al momento de analizar la influencia de la crisis económica general del país en la morosidad, Korell admitió que “se ha notado que, a los contribuyentes de bajos recursos obviamente le cuesta mucho más cumplir, porque tienen otras prioridades, pero a nivel general diría que ha mejorado la performance del cumplimiento de las obligaciones”.

Consideró que “también ayudó mucho el tema del plan de pago, que tenía muchos beneficios y mucha gente se pudo poner al día. Eso ayudó, porque la realidad es que tuvimos una recaudación de 35.000 millones de pesos en el régimen del plan de pago, teniendo promedios de 90.000 mensuales. La realidad es que fue un monto importante”.

En el otro extremo, sobre el sector de mayores ingresos con bienes de lujo, embarcaciones, o vehículos de alta gama, puntualizó que “en relación con embarcaciones, este año hicimos operativos en guarderías; se nos hace muy difícil porque no es como el registro automotor que podemos tener una información o una base de datos y se hace muy difícil la detección. De todos modos, estamos trabajando ahora en periodos de verano donde las dejan en guardería, y se está trabajando para que haya más equidad y que todos paguen”.

“Con respecto al tema de automotor, hemos notado que han venido vehículos de origen chino o de mecánica híbrida o eléctrico, y puede ser que podamos mirarlo un poquito con más detalle, porque los vehículos híbridos tienen beneficios que no tienen los vehículos de motorización convencional. Entonces, si bien ahora se acortó el periodo de exención, porque antes tenían 5 años de exención, ahora vamos a tener que ir mirándolo. Pero más que nada lo que se ha incrementado son vehículos de motorización híbrida, no tanto de alta gama”, explicó.

Por último, aclaró que “el kayak o piragua no pagan tributo, estamos hablando en principio de que sea con motorización, una lancha o un velero”.