Forjada y Piratas del Asfalto comparten escenario este sábado

Este sábado 21 de febrero a las 22 se realizará un recital de las bandas Forjada y Piratas del Asfalto en Casa Encendida, ubicada en Andrés Pazos 179, en la ciudad de Paraná. El encuentro se organiza como parte de la agenda cultural del espacio, con el propósito de ofrecer una alternativa musical en vivo, fomentar el encuentro entre público y artistas locales y sostener la circulación de propuestas autogestivas.

La jornada propone una fecha compartida entre dos proyectos que recorren sonidos cercanos al metal, el rock y el blues. El evento se desarrollará en el patio del espacio cultural, un sector que habitualmente funciona como escenario para ciclos de música independiente.

El recital forma parte de una serie de encuentros musicales impulsados por el espacio con el objetivo de mantener activo el circuito de bandas en vivo durante la temporada de verano, con la participación, sobre todo, de grupos de la región que incorporen distintos estilos dentro del rock.

Habrá servicio de comida y bebida durante toda la velada.

La actividad será con modalidad a la gorra.