Francisco Cerúndolo se consagró campeón del ATP de Buenos Aires

Este domingo por la tarde se disputó la final del ATP 250 de Buenos Aires. El argentino Francisco Cerúndolo se midió en la definición con el italiano Luciano Darderi, que en semifinales dio cuenta de Sebastián Báez e impidió una definición íntegramente argentina.

Primer set

Durante el primer set, Francisco Cerúndolo logró quebrar temprano. En el tercer game venció el saque de su rival y se puso 2-1 arriba lo que le dio ventaja en el desarrollo. Pese a estar cerca de perder su saque en dos ocasiones, el argentino lo protegió y llegó con el saque a favor y 5-4 arriba al décimo game.

En el desarrollo de ese último juego, el argentino tuvo una chance de set point que no aprovechó, pero en su segundo intento fue certero y acabó quedándose con el punto para acabar imponiéndose por 6/4.

Segundo set

Y para mantener el ritmo, Cerúndolo comenzó el segundo set quebrando el saque de su contrincante para obtener la ventaja de inmediato. Pero Darderi reaccionó y no cedió puntos durante el saque de Cerúndolo para recuperar el quiebre y poner las cosas 1-1: el italiano buscaba dar pelea. El argentino devolvió gentilezas en el tercer game y quebró sin ceder puntos para el 2-1 parcial. Era una batalla de quiebres hasta el cuarto game, cuando Cerúndolo finalmente confirmó su saque para el 3-1.

Ambos defendieron su saque en los siguientes dos juegos, pero Cerúndolo volvió a quebrar en el séptimo game y sacó 5-2 para quedarse con el título. Prolijo y potente con su saque, finalmente liquidó el encuentro con victoria 6/2 en el segundo parcial.

Fue 6/4 y 6/2 el triunfo de Cerúndolo, que finalmente pudo quedarse con el abierto de Buenos Aires luego de perder las finales de 2021 (ante Diego Schwartzman) y 2025 (frente a Joao Fonseca). La tercera fue la vencida para el argentino que sumó su cuarto título ATP: previamente ganó Bastad en 2022, Eastbourne en 2023 y Umag en 2024.

En su camino a la final, Cerúndolo comenzó con una sólida victoria ante el boliviano Hugo Dellien, al que venció por 6/0 y 7/6 (6). En la siguiente instancia dio cuenta del checo Vit Kopriva por 6/4 y 8/3 y tuvo a su primer y único rival argentino en las semifinales: Tomás Etcheverry. El duelo entre compatriotas acabó en victoria de Cerúndolo por 6/3 y 7/5 para alcanzar la final.