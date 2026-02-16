La Casa de la Cultura presenta una velada de comedia y música en vivo

El ciclo Cultura Activa Verano presentará este sábado 21 de febrero a las 21 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (esquina de Carbó y 9 de Julio) una propuesta artística combinada que reunirá humor y canciones en un mismo escenario. La actividad estará a cargo del colectivo Litoral Stand Up Comedy, integrado en esta ocasión por Belisario Ruiz, Ignacio Grünbaum y Lisandro Riera, junto al grupo Finola, conformado por Nico Montaña, Mateo Izza y Nacho Koornstra.

Durante la velada, los integrantes de Litoral Stand Up Comedy presentarán material reciente, con monólogos que representan situaciones cotidianas, observaciones y experiencias, siguiendo la estructura tradicional del stand up en la que cada comediante desarrolla su propio bloque frente al público.

El cierre estará a cargo de Finola, propuesta que mezcla música y humor escénico a partir de canciones cortas, chistes y participación del público.

Además del espectáculo, el espacio dispondrá de una cantina con comidas y bebidas durante toda la noche.

La actividad será a la gorra.