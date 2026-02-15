En los penales, Juventud Unida perdió el ascenso al Federal A

Juventud Unida llegó al último partido, pero quedó en las puertas de conseguir el objetivo.

Este domingo hubo una nueva cita con la historia para Juventud Unida de Gualeguaychú. En el estadio Doctores Castiglione de Mitre de Santiago del Estero, el Juve enfrentó a Defensores de Puerto Vilelas en la final entre campeones de las regiones Litoral Sur y Litoral Norte, respectivamente.

Durante el primer tiempo no encontraron los caminos para imponerse en el juego, lo que llevó al partido a un punto muerto en el que nadie conseguía ponerse en ventaja. Los goles llegaron en la segunda mitad.

El equipo chaqueño fue el que se puso en ventaja gracias a la buena acción personal de Larrazábal que derivó en el centro para la definición de Ríos y el 1-0 parcial a los 23 minutos.

El Juve no se derrumbó y diez minutos más tarde tuvo premio. Fue a los 33 que Leandro Larrea venció la resistencia del arco rival y puso el 1-1 con el que terminaron los 90 intensos minutos.

Al momento de la ejecución de los tiros desde el punto del penal, ambos elencos contaron con aciertos y buenas definiciones, pero un fallo del conjunto gualeguaychuense fue suficiente para la victoria del Albiverde por 7-6.

Defensores de Puerto Vilelas jugará el Torneo Federal A desde marzo y a Juventud Unida le tocará esperar hasta fin de año para volver a buscar el ascenso desde el Torneo Federal Regional Amateur.