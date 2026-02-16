El Circo Teatro Dorado vuelve con actividades para todas las edades

La octava edición del Circo Teatro Dorado se realizará este viernes 20 y sábado 21 de febrero en la Plaza Alemania de Paraná, organizada por la Biblioteca Caminantes y la compañía Teastral. El encuentro propone talleres, funciones escénicas, intervenciones artísticas y un cierre musical, con la intención de acercar el teatro, el circo y el arte titiritero al espacio público y promover la participación cultural en la comunidad.

La programación comenzará el viernes entre las 17 y las 20 con un taller intensivo de construcción de títeres coordinado por Pola Ortíz, dirigido a personas desde los 16 años en adelante. Esta actividad propone un acercamiento más práctico al oficio, ya que se trabajará con materiales y nociones básicas para la creación de personajes.

El sábado por la mañana continuará la propuesta formativa con un taller intensivo de manipulación de títeres entre las 10 y las 13, donde se trabajarán técnicas de movimiento y desarrollo expresivo del objeto.

La jornada continuará el sábado de 19 a 23, con la apertura a cargo de las payasas Peperina y Patota, quienes además oficiarán de presentadoras durante toda la tarde. En simultáneo funcionará una feria de emprendedores y se desplegarán distintas estaciones artísticas, entre ellas un taller de máscaras coordinado por Lole Rodríguez, el espacio Cuentos de bolsillo orientado a la narración breve y un sector de juegos denominado Espacio burbujeante.

Entre las propuestas escénicas se presentará la obra Patota Emburbujada, seguida por una intervención de danza en la plaza a cargo de Olivia Caminos. Más tarde se ofrecerá la función Flor de Tapita, del elenco La Gringa y Compañía con participación de Adriana Zambón. El cierre musical, previsto alrededor de las 22, estará a cargo de Tacachíca, grupo de samba reggae integrado por mujeres y disidencias.

El evento se desarrollará bajo modalidad a la gorra.