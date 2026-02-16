Ritmos Argentinos llevará música en vivo a localidades entrerrianas

Será este viernes 20 de febrero en la explanada del Puerto de Colón y el sábado 21 de febrero en el Parque Paseo del Ferrocarril de Galarza. Desde las 20 en ambas jornadas y con entrada libre y gratuita, se presentarán artistas entrerrianos y habrá una suelta de libros.

El viernes 20 de febrero desde las 20 en la explanada del Puerto, en Colón, se presentarán: Pajarito Silvestri, La Big Band, Factor Fun y Suma Paciencia.

El sábado 21 de febrero desde las 20, en el Parque Paseo del Ferrocarril de Galarza, se presentarán: Nahuel Borrá, La Sin Nombre, Híbridos y Karel Fleites y la Nave del Regreso.

La suelta de libros estará a cargo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

Se invita a toda la comunidad a participar de una propuesta que es parte de la agenda cultural de verano en Entre Ríos.

Ritmos Argentinos es una iniciativa con perspectiva federal que busca promover artistas emergentes y locales. Su objetivo es contribuir a la profesionalización de los artistas y gestores culturales, además de fomentar la integración y el intercambio entre las distintas regiones del país a través de las expresiones culturales.

Organizan las secretarías de Cultura de Nación y Entre Ríos junto a los municipios locales.