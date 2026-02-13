Polémica por los indicadores de la OSER: ahora el senador Otaegui le respondió a su par Sanzberro

Imagen de archivo del senador Alberto Casiano Otaegui, quien calificó de “operación berreta atacar a esta gestión por un ejercicio que no administró”.

El senador provincial Alberto Casiano Otaegui (Departamento Gualeguay- Frente Juntos por Entre Ríos) respondió a las declaraciones públicas de Víctor Sanzberro, quien cuestionó la intervención de la obra social apoyándose en el informe presentado por el Síndico Fiscalizador, Pablo Giampaolo, sobre el ejercicio 2024 del entonces Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), y además acusó al vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, de haber formulado una supuesta “amenaza”.

“Estamos ante una operación berreta. Se toma un informe que analiza el ejercicio 2024 —período que no fue administrado por la actual gestión— para intentar desacreditar la intervención y, al mismo tiempo, construir una victimización artificial”, aclaró Otaegui.

La intervención comenzó el 11 de diciembre de 2024, a apenas siete días hábiles del cierre del ejercicio anual.

“Pretender responsabilizar a esta gestión por el resultado completo de 2024 es una maniobra forzada. No se puede atribuir a quienes asumieron en la última semana del año un déficit y un pasivo que se acumularon durante todo el ejercicio”, sostuvo a través de un comunicado de prensa.

El legislador subrayó que el propio informe del síndico Giampaolo menciona un crecimiento exponencial del pasivo y un déficit operativo estructural durante 2024.

“Lo que hoy algunos presentan como denuncia es, en realidad, la evidencia de por qué el gobernador decidió intervenir. Si el pasivo se multiplicó y el déficit era insostenible, la intervención no fue arbitraria: fue necesaria para evitar un deterioro mayor”, expresó el legislador.

En relación a las acusaciones contra Ricardo García, el senador Otaegui salió en su defensa: “Responder con fundamentos técnicos un informe con inconsistencias no es una amenaza. Es ejercer responsabilidad institucional frente a datos que se están utilizando fuera de contexto para generar confusión.”

Asimismo, recordó que los estados contables se encuentran dentro de los plazos legales de presentación ante el Tribunal de Cuentas, órgano competente para su evaluación integral.

“No vamos a permitir que el desorden financiero acumulado durante 2024 —que fue precisamente lo que motivó la intervención— se utilice ahora para intentar invertir la carga de la responsabilidad”.