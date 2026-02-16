Liga Profesional: Riestra y Newell’s bajarán el telón de la quinta fecha

Newell's irá por una victoria frente a Deportivo Riestra, en el cierre de la quinta fecha de la LPF.

Deportivo Riestra y Newell’s jugarán desde las 19, en el Estadio Guillermo Laza, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Incapaces de sumar de a tres en las primeras cuatro fechas, ambos conjuntos buscan darles una alegría a sus hinchas entre tanta decepción.

El Blanquinegro parece haber perdido el toque en este comienzo de año. Si bien sigue reflejando su dureza desde el roce y la cobertura de espacios, la caída por la mínima frente a Estudiantes en La Plata -a pesar de otra actuación destacada del paranaense Nacho Arce- y sus insuficientes reacciones ante la adversidad signan un presente lejos del esperado, con una penúltima posición en el grupo A que enciende las alarmas en el Bajo Flores.

Distan de ser buenas las cosas también en la parte Rojinegra de Rosario. La dura derrota contra Defensa y Justicia en el Coloso Marcelo Bielsa profundizó una crisis de resultados y de fútbol que tiene a la dupla Orsi-Gómez preocupada y ocupada en dos cuestiones: resolver la falta de esquema e intérpretes asentados en la cancha y rescatar a sus dirigidos del fondo de la tabla.