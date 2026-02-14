Diputados: la reforma laboral se trata el miércoles en comisiones y al día siguiente se debatirá en el recinto

Imagen de archivo de la Cámara de Diputados. Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda fueron citadas para este miércoles 18 de febrero, a las 14, en la sala de reuniones ubicada en el 2° piso del Edificio Anexo C.

Los tiempos se aceleran. De cara a una semana corta por el feriado de Carnaval, el oficialismo diagramó un cronograma para la misma, aprovechando los tres días hábiles restantes. Resultado: habrá plenario en Diputados el miércoles que viene, y sesión al día siguiente. Una sesión tan larga que concluirá seguramente el viernes. Pero para llegar a esa conclusión, pasó una serie de cosas a lo largo de este viernes que pasaremos a detallar.

La Cámara de Diputados recibió en la tarde del 12 de febrero la comunicación de la media sanción de la Ley de Modernización Laboral aprobada a la madrugada de ese día. El trámite fue oficializado por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara alta, que -al término de la sesión extraordinaria- recibió el pedido explícito de Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, para que la comunicación fuera “lo antes posible”. Finalmente, el texto rubricado por Victoria Villarruel y Agustín Giustinian fue comunicado a las 16:30 de ayer viernes.

Tras ello, el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón, citó a un plenario de comisiones con la de Presupuesto y Hacienda para este miércoles 18 de febrero, a las 14, en la sala de reuniones ubicada en el 2° piso del Edificio Anexo C, consignó el portal Parlamentario.

Solo faltaba que se cumpliera un trámite para poder llevar adelante el plenario: extender las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero, pues el reglamento establece que la fecha límite para emitir dictamen es diez días antes del cierre del período correspondiente. Pero, la convocatoria original a extraordinarias tenía como fecha de cierre el 27 de febrero. Ese trámite se cumplió por la noche, cuando los presidentes de ambas Cámaras recibieron la comunicación suscripta por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Guillermo Ignacio Debitt, según la cual se extienden las sesiones extraordinarias un día más, publicó el portal Parlamentario.

Extraordinarias hasta el 28 de febrero

El Gobierno nacional oficializó ayer la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero y amplió el temario con la incorporación del proyecto de reforma de la ley de financiamiento de las universidades.

La medida se formalizó a través del Decreto 103/2026, comunicado al Parlamento mediante el Mensaje N° 8/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Según el texto oficial, el Poder Ejecutivo resolvió “prorrogar las Sesiones Extraordinarias del H. Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N° 24 del 18 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero de 2026”, en uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99, inciso 9 de la Constitución Nacional, publicó el portal de Baenegocios.

Además de la extensión del período, el Ejecutivo incluyó en el temario la consideración del “Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”, que será enviado por el Gobierno.

La incorporación de esta iniciativa abre una nueva etapa en el debate sobre los recursos destinados al sistema universitario y la actualización de los salarios docentes, en un contexto de fuerte discusión presupuestaria.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca ordenar el calendario legislativo y garantizar que las iniciativas prioritarias del Gobierno avancen antes del inicio del período ordinario de sesiones el 1° de marzo.

Diputados

Con una composición favorable en las comisiones de Legislación del Trabajo, donde fue designado el correntino Lisandro Almirón, y en Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch, La Libertad Avanza buscará el dictamen ese mismo miércoles para ir al recinto al día siguiente con la Ley de Modernización Laboral como único tema.

La duración será más extensa que lo que ocurrió este miércoles en el Senado con una sesión que se extendió de 16 horas. Una alta fuente reveló a parlamentario.com que en el oficialismo imaginan una sesión que supere las 20 horas.

De todas maneras, en La Libertad Avanza dejaron trascender que son optimistas de poder sancionar definitivamente la ley sin modificaciones, pese a que el Pro, bloque aliado, reiteró en más de una oportunidad que van a insistir con la incorporación de las billeteras virtuales como método de pago de salarios en el artículo 35. El problema no son los principales aliados del oficialismo, sino que se junten las voluntades suficientes para hacer alguna otra modificación, destacó el portal Parlamentario.

En caso de que eso prospere y la Ley de Modernización Laboral sufra modificaciones en la Cámara de Diputados, el Gobierno contará con una semana más antes del final del período extraordinario. Por eso es que se aceleran los tiempos para esta semana corta. Previsores, el bloque que preside Patricia Bullrich piensa en ese caso en una eventual sesión el jueves 26 para insistir con el dictamen de la cámara de origen.

El Gobierno se aseguró tener doble chance para dar con el objetivo de tener la sanción de la Ley de Modernización Laboral antes del 1ero. de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure el 144° período ordinario en el Congreso.

El proyecto de ley aprobado por el Senado y girado a Diputados