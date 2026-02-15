Lali Espósito encendió el escenario principal de Cosquín Rock en una noche multitudinaria

Anoche, la cantante argentina Lali Espósito fue una de las figuras destacadas de la primera jornada del Cosquín Rock 2026, uno de los festivales de música en vivo más importantes del país, con más de 100 artistas en escena y miles de espectadores congregados en el Aeródromo Santa María de Punilla.

Con un repertorio que combinó temas de su último disco No vayas a atender cuando el demonio llama y sus grandes éxitos, Lali hizo bailar y cantar a la multitud alrededor de las 23.10, en el Escenario Norte, tras la presentación de Babasónicos. Entre sus interpretaciones se destacaron canciones como Lokura, Sexy, Tu novia II, Motiveishon y Disciplina, acompañadas por una puesta en escena visualmente impactante y una banda sólida.

La artista también rindió homenaje a la diversidad y al público LGTBIQ+ con una versión de Soy, canción que se ha consolidado como un himno entre sus seguidores, y sorprendió con un cover de Los viejos vinagres de Sumo. Y puso énfasis en la frase: “Para vos lo peor es la libertad”, entonada en el escenario, lo que podría ser una alusión crítica a gestos y discursos del actual Gobierno nacional, generando reacciones tanto en el público como entre observadores de la escena cultural.

A diferencia de ediciones previas, en esta presentación Lali no realizó discursos explícitos ni declaraciones directas de carácter político desde el micrófono, aunque la interpretación y la recepción de ciertos pasajes musicales reforzaron la lectura de que su show también funcionó como espacio de afirmación cultural en un contexto de debate social. Además, cerró su tramo con Fanático, tema que causó gran repercusión en la audiencia.

La presencia de Lali en Cosquín Rock marcó uno de los puntos más altos de la noche y mostró cómo el pop se integra cada vez más en un festival históricamente asociado al rock, aportando energía y conexión con un público diverso.

El festival continuará hoy, domingo 15 de febrero, con actuaciones de artistas como Fito Páez, Divididos y Trueno, entre otros, en lo que promete ser una jornada intensa y variada en géneros y estilos musicales.

Fuente: TN, Agro Cordobés.