Enfermeros de tres localidades acampan y reclaman mejoras salariales

Personal de Enfermería del hospital Centenario de Gualeguaychú continúa su plan de lucha este viernes con un acampe frente al nosocomio que comenzó a las 8 y se extenderá hasta las 22, sin cortar los servicios de atención. Exigen una mejora en sus condiciones salariales y laborales.

A la medida se sumaron los enfermeros de la ciudad de Colón que realizan un acampe en el sector modular del Hospital San Benjamín. Al reclamo se unió personal de Maestranza y Servicio de Mucamas. La medida tuvo como punto inicial el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay.

El reclamo en Gualeguaychú

Desde el colectivo de enfermeros autoconvocados contaron que “atravesamos una situación crítica que nos llevó a iniciar un plan de lucha para visibilizar la profunda precarización laboral que padecemos desde hace tiempo, con movilizaciones y un abrazo simbólico”.

Los profesionales cuestionan que los salarios del sector se encuentran por debajo de la línea de pobreza. “Hace 10 meses que no recibimos aumento estamos con un salario básico de 267.000 pesos sin alcanzar a cubrir la canasta básica, pese a la alta responsabilidad que implica el cuidado de la salud de la comunidad”, señalaron.

A esto se suma “la falta de reconocimiento profesional, la inestabilidad laboral y la ausencia de un pase a planta permanente para numerosos trabajadores que sostenemos el sistema público de salud”.Además, durante la medida de fuerza, entregarán folletos informativos a la comunidad, se realizarán controles gratuitos de signos vitales y se brindará información sobre la realidad que atraviesa el sector. “El objetivo es dialogar con la población, concientizar y dejar en claro que la lucha no es solo por mejores salarios, sino también por una salud pública de calidad”, resaltaron.

Fuente: Ahora al Día.