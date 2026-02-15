Un corte de luz frenó abruptamente el empate de Patronato en Tucumán

En el estadio La Ciudadela comenzó el camino de Patronato en la Primera Nacional 2026. En el marco de la Zona B, el Patrón visitó a San Martín de Tucumán en un partido que contó con el arbitraje de Andrés Gariano.

Durante la primera etapa se vio lo previsible para un encuentro de primera fecha de la segunda división. Ambos elencos demostraron necesitar más tiempo de trabajo para mostrar su idea con mayor fluidez.

En el caso del Cirujano, la clave era el mediocampo con las intervenciones de Santiago Briñone y Matías García. El primero habilitó a Benjamín Borasi en la ocasión más clara del local (el delantero remató muy desviado al encontrarse dentro del área); mientras que a García le costó mucho participar del juego.

Por el lado del Patrón, los balones largos hacia Hernán Rivero fueron una constante, pero la búsqueda del pivote no funcionó por ausencia de jugadores que presionen en la segunda pelota.

La más clara del Rojinegro llegó desde un Centro impulsado por Valentín Pereyra desde la izquierda para la llegada de Brandon Cortés. El mediocampista remató de volea desde la derecha, pero su disparo cruzado se fue desviado.

El ingreso de Renzo Reynaga por Rivero y el cambio de disposición hicieron que el Patrón se adelantará en el complemento. En ese contexto llegó la chance más clara del visitante tras un pase hacia la izquierda que encontró una buena incursión ofensiva de Facundo Heredia. El defensor eludió a su marcador, pero ya dentro del área remató muy desviado.

Esa propuesta más ofensiva del visitante encontró oposición en el Ciruja, que tras unos minutos sin la pelota comenzó a salir a partir de las modificaciones introducidas por Andrés Yllana.

Una de las chances claras para el local llegó tras la combinación de Pons con Gonzalo Rodríguez que derivó en enganche y remate del segundo de frente a Alan Sosa, que contuvo el remate. Los instantes finales del juego prometían ser dificultosos para el Patrón.

La respuesta del Patrón fue con un contragolpe que terminó con un avance de Reynaga por derecha y un remate que se fue muy desviado.

Con Rodríguez y Diego Diellos en ataque, la propuesta del local parecía mucho más certera en la búsqueda de quedarse con la victoria. A Patronato le costó mucho detener los avances de Rodríguez por derecha.

Sobre el final del encuentro, cuando había tiro de esquina a favor del local, un corte de luz detuvo el desarrollo del partido. Fue justo en el mejor momento del dueño de casa, a poco más de seis minutos del final (dos de tiempo regular y el añadido por Gariano).

La luz no volvió, el partido no pudo seguir y Patronato empató 0-0 y se llevó un punto a Paraná. En la próxima fecha el rival será Gimnasia y Tiro de Salta, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.