Gimnasia y Estudiantes igualaron en un clásico con poco juego

El Lobo y el Pincha tuvieron pocas ocasiones y no pudieron aprovecharlas.

En el estadio Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia recibió este domingo a Estudiantes en una nueva edición del clásico platense. El partido entre el Lobo y el Pincha contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y la presencia en el VAR de Fernando Espinoza.

Durante la primera etapa del encuentro ocurrió poco y nada. Gimnasia tuvo su primera ocasión recién cuando iban más de 20 minutos de juego. Fueron dos remates que no llegaron a inquietar demasiado a Fernando Muslera que, en el segundo, despejó el balón hacia el costado izquierdo.

Estudiantes tenía más la pelota, era más profundo, pero tenía dificultades para generar ocasiones. La primera que marcó cierto peligro surgió de los pies de Cristian Medina, que habilitó el avance de Eric Meza por la derecha. Desde adentro del área, el mediocampista sacó un potente remate de derecha al que le faltó dirección y se fue desviado.

Sobre el final del primer tiempo volvió a llegar el León con una triple chance clarísima. Primero Guido Carrillo habilitó a Medina, que perdió el mano a mano con Nelson Insfrán. En el rebote, Fabricio Pérez sacó un potente remate que Enzo Martínez despejó sobre la línea y en el tercer intento volvió a probar Pérez, pero esta vez su disparo se fue desviado por el costado derecho del arco.

Mikel Amondarain -ingresado por la lesión de Tiago Neves- tuvo la última chance de la primera mitad luego de un desborde de Pérez por la izquierda. El centro de Pérez fue directo a la cabeza del mediocampista, que remató por encima del travesaño. Detrás se quedó con las ganas Guido Carrillo, que estaba en soledad.

La primera jugada del segundo tiempo fue para el Lobo. Una buena asociación en velocidad le permitió a Marcelo Torres ingresar al área con balón dominado, pero con la presión de su marcador. Al momento de definir, el atacante encontró una buena salida de Fernando Muslera, que evitó el tanto.

En la continuidad del juego ambos intentaron crear ocasiones de peligro con sus estrategias habituales, pero no pudieron quebrar el empate sin goles.

Con la igualdad, Estudiantes mantiene su invicto y llega a nueve puntos en la Zona A; mientras que Gimnasia quedó con siete unidades en la Zona B.

En la próxima fecha, el León recibirá a Sarmiento de Junín el viernes 20, desde las 18; mientras que el Lobo será visitante de su homónimo de Mendoza, el mismo viernes desde las 22.15.

-SÍNTESIS-

Gimnasia 0-0 Estudiantes.



Formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.



Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Tiago Neves, Ezequiel Piovi; Alexis Castro, Cristian Medina, Fabricio Pérez; Guido Carrillo.

DT: Eduardo Domínguez.



Cambios:

36’PT: ingresó Mikel Amondarain por Tiago Neves (EST).

17'ST: ingresó Eros Mancuso por Eric Meza (EST).

17'ST: ingresó Edwuin Cetré por Alexis Castro (EST).

18'ST: ingresó Ignacio Miramón por Nicolás Barros Schelotto (GIM).

18'ST: ingresó Agustín Auzmendi por Marcelo Torres (GIM).

18'ST: ingresó Maximiliano Zalazar por Franco Torres (GIM).

34'ST: ingresó Cortazzo por Renzo Giampaoli (GIM).

34'ST: ingresó Tiago Palacios por Fabricio Pérez (EST).

42'ST: ingresó Lucas Castro por Ignacio Fernández (GIM).



Amonestados:

23’PT: Augusto Max (GIM).

44’PT: Eric Meza (EST).

10’ST: Alexis Steimbach (GIM).

30'ST: Eros Mancuso (EST).

44'ST: Tiago Palacios (EST).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Fernando Espinoza.



Estadio: Juan Carmelo Zerillo.