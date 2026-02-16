Vóleibol: Rowing ganó un partido clave y Echagüe no sale de perdedor

Rowing se recuperó de la derrota del sábado y un día después reaccionó para quedarse con un triunfo de sumo valor en su objetivo de clasificar a la Zona Campeonato de la Liga Nacional de Vóleibol.

En la noche de este domingo, en el gimnasio del Parque Berduc derrotó a La Calera de Córdoba por 3 sets a 1 para doblegar a uno de los mejores equipos del grupo y conseguir puntos importantes para sostenerse en el cuarto lugar de las posiciones.

De esta manera, el PRC se encuentra en zona de clasificación, propósito que deberá defender el próximo fin de semana cuando se jueguen los últimos dos juegos de la fase clasificatoria (contra Villa Dora y Libertad de San Jerónimo).

Por su parte, Echagüe no sale del mal momento. El AEC tuvo actitud, pero otra vez se vio superado, ahora por Lafinur de San Luis, en duelo de los dos equipos que se encuentran en las últimas colocaciones de la tabla. Fue por 3 a 1 para los puntanos.

Tanto Echagüe y Lafinur ya no tienen chances de meterse entre los mejores del grupo y sus objetivos es levantar vuelo para lograr la Permanencia en la segunda fase del campeonato, señala Paraná Deportes.