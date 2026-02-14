Entre Ríos alcanzó el 90 por ciento de reservas gracias a su atractivo con el fin de semana largo de carnaval

El Carnaval en sus distintos formatos y organización se ha convertido en la nave insignia de la temporada turística de verano en la provincia. En la imagen Concordia consolida su propuesta al igual que las demás localidades entrerrianas.

La Secretaría General de la Gobernación -a cargo de Mauricio Colello-, informó a través del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) que la provincia alcanzó el 90 por ciento de reservas en sus principales destinos en la antesala del fin de semana largo de carnaval, una de las fechas más convocantes de la temporada.

En este contexto, el organismo provincial recomendó a quienes se encuentran planificando su viaje realizar reservas exclusivamente en establecimientos habilitados y verificar la información a través de los organismos oficiales de turismo de cada localidad para evitar inconvenientes, situaciones irregulares o posibles estafas.

Durante el fin de semana, el carnaval será uno de los principales motores de atracción con celebraciones en 22 destinos y la consigna de “22 modos de celebrar el carnaval”. Gualeguaychú es la propuesta principal y con más fértil arraigo con el Entierro del Carnaval en los Corsos Matecito y tres noches consecutivas de desfile en la Fiesta Nacional del Carnaval del País. Mientras que Gualeguay, Concordia, Hásenkamp, Victoria, Santa Elena, Concepción del Uruguay, Federación, Paraná y otras localidades desplegarán sus propuestas identitarias.

Se sumarán, además, festivales culturales, gastronómicos y tradicionales en distintos puntos de la provincia, entre ellos el Festival con Sabor a Pollo, en Viale; Oro Verde Canta y Baila; la carrera nocturna de trail running y trekking Odissea Di Notte, en Sauce Montrull; el Festival del Yeso, en Hernandarias; la Fiesta de la Artesanía y la Gastronomía en Piedras Blancas y el Festival “Entre gustos y sabores” en La Paz.

En tanto las microrregiones entrerrianas sostienen sus propuestas vinculadas a la vendimia, las termas, las playas de río, las reservas naturales, el turismo rural y los circuitos históricos y culturales, ampliando las alternativas para extender la estadía y recorrer distintos destinos.

Concordia

El Carnaval de Concordia 2026 vive sus noches más esperadas en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, uno de los escenarios a cielo abierto más convocantes de la Argentina, que está ubicado en el Predio de la ex Estación Norte (avenida San Lorenzo y ex Gobernador Cresto). Cuatro comparsas legendarias —Bella Samba, Emperatriz, Imperio y Ráfaga— reúnen a casi 2.000 integrantes que despliegan brillo, ritmo y color ante un público que supera las 100.000 personas por temporada.

Las boleterías abren a las 20 y el predio a las 20:30. El desfile comienza a las 22 y los precios de las tribunas oscilan entre $7.000 (anticipada) y $9.500 (en puerta); menores de 12 años, $3.000; jubilados, $7.000. El corsódromo también cuenta con nuevos espacios VIP tipo “camarote” incorporados a esta edición.

Para este fin de semana largo el programa es el siguiente:

-Sábado 14 de febrero (4ª noche): desfile de las cuatro comparsas. Orden: Imperio, Ráfaga, Emperatriz y Bella Samba. Boletería desde las 20; predio abre a las 20:30; desfile comienza a las 22.

-Lunes 16 de febrero (5ª noche, feriado): mismas comparsas y horario. Se sumarán espectáculos musicales y culturales (gratuitos).

-Lunes 16 de febrero desde las 20: Carnaval Popular en Plaza Urquiza (esquina 3 de Febrero y Entre Ríos): subirán al escenario Minuciosa (compañía teatral), Minuana (rock/reggae), Alcira (rock/pop), Los Días Grises (rock/indie), Adam Sandler (rock/punk), Ruidos Molestos (rock), La Vía (cuerda de candombe), La Chivira (murga estilo uruguayo), Lua Roots (rock/fusión), Dino Pepino (rock/punk) y Barrios Kalavera (cumbia poder).

-Domingo 15 de febrero desde las 20:30: “Carnaval, Cultura y Comunidad” en Plaza 25 de Mayo: se presentan el Taller de Candombe La Vía, la agrupación infantil Pequeños Duendes, la Asociación de Autos Antiguos de Concordia y las comparsas Ráfaga, Imperio y Bella Samba, con la participación especial de una delegación de Concepción del Uruguay (Aimará, Unidos Do Bahía, Mascarada y Urugua-í). Entrada gratuita.

-Martes 17 de febrero desde las 19: desfile popular de mascaritas, disfraces y agrupaciones carnestolendas desde Plaza Urquiza hasta Plaza 25 de Mayo. Gratuito.

Entradas e información: concordia.gob.ar/carnaval

Concepción del Uruguay

Con raíces que combinan tradición popular, influencias europeas y ritmos rioplatenses y afrobrasileños, el Carnaval de Concepción del Uruguay se consolida como uno de los más históricos del país. El escenario es el Predio Multieventos (Corsódromo), que convoca a más de 50.000 personas por noche.

Las fechas de la edición 2026 son 14 y 16 de febrero, 21 y 28 de febrero y 1° de marzo. Las comparsas participantes son Aimará, Urugua-í, Unidos do Bahía, Mascarada y Tupi-Manjá, cada una con una temática artística propia.

Aimará presentará “Euforia”; Urugua-í llevará “Los espejos mágicos”; y la campeona 2025, Unidos do Bahía, desplegará “Teruka”, un mensaje en defensa del río Uruguay.

El espectáculo da inicio a las 22. El ingreso al estacionamiento es por calle Millán; la única entrada al predio, por Belgrano y Maipú. Entradas anticipadas: $10.000 (mayores); en predio: $12.000. Tribunas sector A: $4.000; sector B: $3.000. Personas con discapacidad: ingreso gratuito con acompañante.

La programación para este fin de semana largo es la siguiente, teniendo en cuenta que anoche estuvo con un espectáculo gratuito al aire libre en la Plaza Ramírez la reconocida murga uruguaya “Agárrate Catalina”, y que fue acompañada por las murgas locales “Puntuales pa´ la tardanza” y “¿Qué mirá momo?”:

-Sábado 14: comparsas invitadas Mayita y Mi Ilusión, Mascarada y cierre a cargo de Urugua-í. Inicio 22 horas.

-Lunes 16 (feriado): Mascarada, Urugua-í, Aimará, Unidos do Bahía y Tupi-Manjá. Inicio 22 horas.

Además, habrá espectáculos musicales y culturales con la siguiente propuesta:

-Sábado 14: Fiesta de la Cerveza con cervecerías artesanales locales (Ámbar, Drakkar, Klug, La Histórica, Lagash, Luz Mala, 7 Colinas, Träctor y Tres Perros) y grilla musical que incluye DJ Grieve, DJ Rayder (rock y soul), La Vieja Escuela (tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota), Natalia Natalia y cierre con La Bristol.

-Domingo 15: 11° Festival de Costa a Costa, desde las 20:30 en el Balneario.

Consultas: Instagram @carnavalcdelu

Gualeguay

El mayor orgullo de Gualeguay lo constituye la Fiesta del Corso que, al comienzo de cada año, durante los meses de enero y febrero, desborda las calles de música, color y ritmo tropical. Cada noche salen a escena en su Corsódromo cientos de personas decididas a brindar sus bailes de ritmo pagano durante largas horas.

La tradición se inició en los viejos tiempos de la inmigración con encuentros en los clubes mientras duraba el corso. Ya bien entrado el siglo XX, se sumaban otros festejos, nuevas atracciones, y aparecían los disfraces. Las costumbres carnavaleras anexaban hábitos y usos diversos. Las murgas barriales comenzaban a moverse al ritmo improvisado de tambores, mientras la diversión aún se centraba en el juego con agua. Más tarde, se presentarían en las calles principales de la ciudad que en aquel entonces eran de adoquín. Y aparecerían los carros adornados y temáticos, una de las más significantes incorporaciones a la festividad, se sostiene desde la página oficial de la Municipalidad.

Sum-Sum y Batucada fueron las primeras comparsas en conformarse allá por los años '70. Al tiempo surgiría Macumba, la primera en desfilar por la ciudad y la impulsora de la gran festividad que nacía por entonces. En 1980, nace Si-Sí, su rival, competidora, alimentada por el mismo fervor alegre y apasionado. Con estas comparsas, cambia el sentido de la fiesta y comienza a perfilarse un espectáculo de gran nivel y jerarquía en Gualeguay. También Maraba fue parte de la alegría popular de los comienzos compartiendo escenario de igual a igual con las más tradicionales.

Si-Sí, K'Rumbay y Samba Verá son las tres comparsas que dan brillo al corso gualeyo en la actualidad. Trajes deslumbrantes, simpatía, movimientos, carruajes mágicos, y la presencia de ciudadanos y turistas que iluminan Gualeguay durante las noches cálidas de corso.

Las noches de Corso que quedan pendiente, además de hoy, son: domingo 15 y lunes 15. Sábados 21 y 28 de febrero.

Consultas: https://corso.gualeguay.gob.ar/modulos/panel/

Federación

Federación vibra cada verano con su carnaval en el Corsódromo “José Luis Silvestri”, sobre la avenida José Luis Silvestri, en el corazón de la ciudad termal. La edición 2026 presenta una novedad organizativa destacada: son las propias comparsas quienes asumen la organización de cada noche, reconociendo el rol protagónico que tienen en la fiesta.

Las fechas que quedan (ya se vivió el 31 de enero y el 7 de febrero) son: 14 y 16 de febrero; y 1° de marzo (feriado). Tres comparsas —Aramombay, Yasí-Porá y Mocidade— compiten con propuestas temáticas basadas en historias, películas y cuentos, combinando originalidad y crecimiento artístico. Cada una cuenta con un mínimo de 100 integrantes, llegando algunas hasta 280 participantes.

Entradas: $8.000 (general); $5.000 (residentes con DNI); menores de 10 años: $2.000 (con DNI). Personas con discapacidad: ingreso gratuito con acompañante.

Este fin de semana largo:

-Sábado 14 (4ª noche) y lunes 16 (5ª noche, feriado): desfiles competitivos.

Información: federacion.tur.ar

Chajarí

El Carnaval de Chajarí 2026 llegó a su punto más alto con cuatro noches completamente competitivas en el corsódromo de Avenida 9 de Julio (desde Álvarez Condarco hasta Av. Belgrano). Cuatro comparsas —Aluminé, Fénix, Sirirí y Amarú— disputaron el título de la mejor edición ante miles de espectadores.

La última noche es hoy sábado 14 de febrero, con el siguiente orden de pasada: Aluminé, Fénix, Sirirí y Amarú. La boletería abre a las 21 hs y el desfile comienza a las 22.

Entradas: mayores $6.000; menores de 3 a 12 años $4.000; personas con discapacidad, ingreso gratuito. Mesas (4 sillas): $50.000 (1° fila y palco elevado), $40.000 (2° fila). Sillas: $7.000 (1° y 2° fila), $5.000 desde la 3°. Tribuna y espacio joven: $6.000.

Información: chajari.gob.ar

Hasenkamp

A escasos kilómetros de Paraná (81 kilómetros), Hasenkamp se convierte cada verano en epicentro del carnaval sobre las costas del río Paraná entrerriano. Su corsódromo —emplazado en el predio de la ex estación del ferrocarril, con capacidad para 4.000 personas— es el marco de una fiesta que no para de crecer.

Las fechas de la temporada 2026 (ya se vivieron el 25 de enero; el 1° y 8 de febrero) son: 15 y 22 de febrero; y 1° y 3 de marzo.

Las comparsas Malibú y Marumbá son las protagonistas de noches que se habilitan desde las 20:30 hs cada sábado. Las tribunas son gratuitas; también hay disponibilidad de sillas y espacios para sillones propios. Una particularidad: las comparsas ofrecen al público la posibilidad de ponerse un traje y desfilar, sumándose a la fiesta desde adentro.

Consultas con comparsa Malibú: (0343) 4930-583; Marumbá: (0343) 4930-355.

Victoria

Victoria celebra su carnaval con un escenario único: la zona portuaria de la ciudad, a metros del Casino, sobre las barrancas del río Paraná. Una propuesta que combina el espectáculo del corso con el paisaje natural del litoral.

Las fechas de la temporada 2026 comprendió el 25 de enero y el 1° y 8 de febrero. Y se retoma con el 15 y 22 de febrero; y 1° de marzo. La convocatoria crece año tras año, con una propuesta que atrae a visitantes de toda la región.

Precios: entrada general $6.000 (anticipada $4.000); tribuna general $2.000; sillas $5.000; mesas con 4 sillas $40.000; sector VIP (mesa más 6 sillas) $120.000. Menores de hasta 10 años: ingreso gratuito con DNI.

Venta en el Palacio Municipal, de lunes a viernes de 8 a 12 (y viernes también de 17 a 20); sábados de 9 a 13.

Santa Elena

Santa Elena presenta una de las propuestas carnavaleras más completas del norte entrerriano. Bajo el lema “Sentí la pasión”, el Corsódromo Municipal “Epifanía Sandoval” —con tribunas, palcos, plateas y salones propios para las comparsas— es el corazón de una fiesta que convoca a miles de vecinos y turistas.

Cuatro comparsas —Babiyú, Porasí, Itá Porá y Emperatriz— despliegan más de 120 integrantes por conjunto en cada noche. La temporada 2026 se desarrolló los sábados 17, 24 y 31 de enero, y 7 de febrero. Esta noche -14 de febrero- es la última noche de la temporada regular, y el domingo 15 de febrero habrá una jornada especial en el marco del feriado de Carnaval.

El espectáculo inicia a las 22. Entradas: $8.000 (general); $4.000 (jubilados y menores de 6 a 12 años); menores de 0 a 4 años y personas con discapacidad: ingreso gratuito.

Venta online: santaelena.tur.ar. Boletería del Corsódromo desde las 18 cada sábado. Edificio Municipal de martes a viernes de 19 a 22 y sábados de 10 a 13.