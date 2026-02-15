Siete detenidos en Concordia por narcomenudeo y amenazas

En horas de la tarde de este sábado, personal de la comisaría octava de Concordia llevó adelante un importante procedimiento en el marco de una investigación iniciada por una denuncia por amenazas calificadas. En los múltiples allanamientos, encontraron droga y detuvieron en total a siete personas.

Las requisas se llevaron a cabo en distintas viviendas de los barrios Las Colinas y El Silencio, además de una orden de captura y detención. En uno de los domicilios procedieron al secuestro de 41 envoltorios de cocaína, varios más de marihuana, dinero y dos celulares.

En otra casa se notificó a una mujer de 38 años, que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria. En el lugar había 11 envoltorios de cocaína y 15 de marihuana.

Como resultado del operativo, la Justicia ordenó la detención de siete personas por narcomenudeo: tres hombres de 22, 23 y 22 años, la mujer de 38 años que estaba con prisión domiciliaria, y una joven de 18 años (que también tenía prisión domiciliaria en el marco de otra causa), además de un hombre de 44 años que era el estaban buscando con el pedido de búsqueda y detención.

Finalmente, en otro domicilio allanado, detuvieron a un joven de 21 años en el marco de esta causa por amenazas y en forma paralela por tenencia de droga para la venta.