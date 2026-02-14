Caso $LIBRA: la ruta de los 100 millones de dólares que permanecen ocultos a un año del escándalo

A las 19:01 del viernes 14 de febrero, Milei posteó en la red X la propaganda del lanzamiento de la criptomoneda $Libra, adjuntando todos los datos para acceder a su compra. Por si faltara más, en la imagen que identifica a $Libra en la plataforma para su comercialización dice abajo “Javier Milei”. A un año del caso no se sabe dónde está la plata.

Transcurrido un año desde el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA con el respaldo decisivo del presidente Javier Milei en la red social X, más de US$ 100 millones que aportaron inversores de todo el mundo siguen en un limbo. En las horas posteriores al escandaloso derrumbe, el estadounidense Hayden Davis afirmó que tenía ese dinero y que pertenecía “a la Argentina”, prometió que lo devolvería cuando el Gobierno se lo ordenara y meses después anunció la creación de un fideicomiso, pero los fondos –unos $ 145.000 millones al tipo de cambio vigente- no solo no aparecieron, sino que en parte se atomizaron a través de una red de billeteras virtuales.

Desde hace meses, Davis permanece oculto en Estados Unidos, donde afronta una demanda colectiva -”class action”- que sufrió un duro revés a fines del año pasado. Mientras tanto, la investigación que se abrió en los tribunales de Comodoro Py avanza a paso cansino. El fiscal Eduardo Taiano, cuyo hijo trabajó para la Jefatura de Gabinete, acumuló pedidos apartamiento y cuestionamientos a su labor por parte de la querella y de figuras de la oposición por su aparente renuencia a profundizar en una pesquisa que incomoda a la Casa Rosada, consigna un informe elaborado por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación.

A pesar de los escasos avances de la pesquisa en la Argentina, sin embargo, salieron a la luz durante los últimos doce meses algunos de los movimientos de Davis y de los lobistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy previos y posteriores al lanzamiento de $LIBRA. Esos movimientos permiten reconstruir las fases que registró la operatoria.

Fase 1: contactos políticos y primeros giros - julio - noviembre 2024

Tras conocerse durante un evento en Estados Unidos, Davis viajó a la Argentina e ingresó a la Casa Rosada, autorizado por Karina Milei. Junto a Novelli y Terrones Godoy comenzaron a operar para la plataforma Cube Exchange, con la que Milei firmó una “carta de intención”, según confirmó la empresa al diario La Nación. En octubre, Novelli y Terrones Godoy organizaron Tech Forum, donde el CEO de KIP Protocol, Julian Peh, se fotografió con el Presidente. Tras el estallido de $LIBRA, el CEO de Cardano, Charles Hoskinson denunció que Novelli y Terrones Godoy le pidieron sumas de cinco cifras en dólares para conseguirle una reunión con el jefe de Estado en Tech Forum, al que también asistió Davis. En noviembre, Novelli le planteó a Milei en la Quinta de Olivos la posibilidad de monetizar su imagen.

Cronología

-16 de julio de 2024: primer ingreso de Hayden Davis con Novelli a Casa Rosada, autorizado por Karina Milei.

-19 de octubre de 2024: Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy organizan el evento Tech Forum, al que asiste Hayden Davis y en el que Milei se reúne con el CEO de Kip Protocol, Julian Peh.

-10 de noviembre de 2024: Novelli le plantea a Milei en Olivos la posibilidad de monetizar su imagen presidencial.

Fase 2: pagos recurrentes y distribución a intermediarios - noviembre 2024 - enero 2025

Davis retornó a la Argentina y redactó con Novelli y Terrones Godoy un borrador de acuerdo, cuya copia obtuvo el diario La Nación, por el que Milei le otorgaría la representación del Estado argentino en criptomonedas y blockchain, y un “asesor de la Presidencia”, Sergio Morales, actuaría como enlace con el jefe de Estado. En simultáneo, Davis transfirió US$ 150.000 a una billetera virtual de Terrones Godoy y dos días después volvió a ingresar a la Casa Rosada junto a Novelli, autorizado por Karina Milei. Esa noche, en el hotel four Seasons, celebraron que Milei les “firmó todo”. Durante diciembre, Davis transfirió más fondos a Terrones Godoy y en mensajes a colegas del sector cripto comenzó a ufanarse de que le enviaba dinero a Karina Milei y de controlar la voluntad presidencial.

Cronología

-19 de noviembre de 2024: Davis transfiere USDC 150.000 a Terrones Godoy

-21 de noviembre de 2024: segundo ingreso de Hayden Davis con Novelli a Casa Rosada, autorizado por Karina Milei.

Davis, Novelli, Terrones Godoy redactan el borrador de un acuerdo por el que Javier Milei otorgaría a Hayden Davis la representación del Estado argentino en criptomonedas y blockchain.

-22 - 27 de noviembre de 2024: Terrones Godoy distribuye fondos a otras billeteras vinculadas a él mismo, a Novelli y al entonces asesor de la CNV, Sergio Morales

-7 de noviembre de 2024: Davis se reúne con Milei en Casa Rosada; a la noche celebran en el hotel Four Seasons que Milei “les firmó todo”.

-7 de diciembre de 2024: Milei retuitea a Julian Peh y genera que un token de KIP Protocol suba 20%.

-Diciembre de 2024 - enero de 2025: Davis envía mensajes a terceros afirmando haber enviado dinero a Karina Milei.

Davis completa varias transferencias a Terrones Godoy, que redistribuye los fondos entre billeteras vinculadas a él mismo y a Novelli

Fase 3: reunión Milei – Davis y aprestos para el lanzamiento - 30 de enero - 13 de febrero de 2025

Tras participar en el lanzamiento de $MELANIA de la Primera Dama de Estados Unidos, Davis viajó de improviso a la Argentina. El 30 de enero ingresó por tercera vez a la Casa Rosada, autorizado por Karina Milei. Allí se reunió con el Presidente, que posteó una selfie y anunció que el estadounidense lo estaba “asesorando” en temas cripto. Minutos antes y después del encuentro con el Presidente, Davis transfirió más de US$ 3,9 millones a billeteras virtuales; tres días después, Terrones Godoy reenvió parte de esos fondos a billeteras de él mismo y de Novellli, que abrió una caja de seguridad en el Banco Galicia.

Cronología

-30 de enero de 2025: tercer ingreso de Hayden Davis con Novelli a Casa Rosada, autorizado por Karina Milei.

Reunión de Milei con Davis en Casa Rosada; firman un segundo acuerdo.

Davis transfiere más de US$3,9 millones inmediatamente antes y después de la reunión con Milei.

Milei tuitea una selfie con Hayden Davis y afirma que el estadounidense lo estuvo “asesorando”.

-3 y 4 de febrero de 2025: Davis transfiere US$ 1,9 millón a una billetera virtual.

Novelli y Terrones Godoy reciben fondos en una billetera virtual conjunta.

Novelli abre una caja de seguridad en Banco Galicia..

Fase 4: lanzamiento y colapso de $LIBRA - retiro de liquidez - 14 - 17 de febrero de 2025

Al anochecer del día de San Valentín, Davis y sus colaboradores lanzaron $LIBRA desde un hotel en Dallas, Estados Unidos. En la sala estaban Novelli y Terrones Godoy, que actuaron como enlaces con Milei. Uno de ellos le envió el código alfanumérico que Milei posteó y fijó en X durante horas, lo que llevó el valor de la "memecoin” a US$ 4000 millones. Pero Davis y beneficiarios de información privilegiada -”insider trading”- ejecutaron un vaciamiento coordinado –en la jerga, “tirar de la alfombra” o “rug pull”-, retirando la liquidez y dejando a los inversores con activos sin valor. Para despegar al Presidente, Novelli le pidió al CEO de KIP Protocol, Julian Peh, que emitiera un tuit que le dictó. Dos minutos después del posteo de Peh, Milei borró su tuit original y emitió otro abriéndose de lo ocurrido. En los días posteriores, Terrones Godoy recibió más fondos en su billetera virtual, Davis publicó un video afirmando que tenía US$ 100 millones “de la Argentina”, familiares de Novelli vaciaron una caja de seguridad y Milei concedió una entrevista a TN en la que afirmó que el código alfanumérico de $LIBRA lo copió de Internet -lo que luego se probaría falso- y comparó $LIBRA con una apuesta en el casino: “Si perdés plata, ¿cuál es el reclamo?”.

Cronología

-14 de febrero de 2025: lanzamiento del token $LIBRA.

Milei lo promociona en X.

Los involucrados extraen fortunas de manera coordinada (“rug pull”).

Julian Peh tuitea para desvincular a Milei.

Dos minutos después, Milei borra su tuit original y emite un segundo tuit con el que intenta desvincularse de lo ocurrido.

-15 de febrero de 2025: Terrones Godoy recibe US$87.000 en SOL

Davis publica video afirmando tener US$100 millones “de la Argentina”.

-17 de febrero de 2025: familiares de Novelli vacían cajas de seguridad

Milei concede una entrevista a TN en la que intenta despegarse de $LIBRA.

Fase 5: movimientos de ocultamiento y simulación de pérdidas - 20 - 28 de febrero de 2025

Durante los días subsiguientes, se sucedieron las transferencias de criptoactivos entre billeteras virtuales, incluyendo una perteneciente a una financiera. Parte de los fondos también se destinó a la compra de otras “memecoins” para simular pérdidas operativas y ocultar el lucro cesante. Mientras tanto, emisarios de la Casa Rosada contactaron a Davis en Estados Unidos para apaciguarlo y coordinar una estrategia comunicacional y judicial, ante la apertura de una investigación judicial en la Argentina, una demanda colectiva en Estados Unidos y otro eventual expediente en España.

Cronología

-20 - 22 de febrero de 2025: se abre una investigación judicial que queda en manos del fiscal federal Eduardo Taiano, quien demoró casi un mes en requerir los primeros allanamientos; desde entonces acumuló críticas y pedidos de apartamiento por demorar la pesquisa y porque su hijo trabajaba para la Jefatura de Gabinete (foto fiscal Taiano).

Billeteras reciben millones de dólares de cuentas involucradas en $LIBRA.

-26 de febrero de 2025: Insiders compran 19.846 SOL (US$2,7 millones) en $POPE para simular pérdidas

-28 de marzo de 2025: se mueven 32.044 SOL en maniobra de consolidación final

Fase 6: dispersión final y blindaje de activos - mayo - noviembre 2025

Durante las primeras semanas, la investigación judicial en la Argentina no registró movimientos sustanciales porque el fiscal federal a cargo, Eduardo Taiano, se encontraba en Italia. Desde entonces, el fiscal acumuló críticas y pedidos de apartamiento por ralentizar la pesquisa, no citar testigos pedidos por la querella y retacear colaboración a la comisión investigadora del Congreso. Durante ese período, Novelli y Terrones Godoy vaciaron cajas de seguridad y una billetera virtual “multisig”, además de convertir fondos a Ethereum para impedir embargos judiciales. En Estados Unidos, mientras tanto, Davis anunció el lanzamiento del fideicomiso The Libra Trust para financiar proyectos de medianas y pequeñas empresas argentinas. Más de 80 días después, no registró novedades, ni distribuyó fondos.

Cronología

-Mayo - julio de 2025: Novelli y Terrones Godoy vacían una billetera multisig.

Parte del dinero acumulado es enviado a exchanges.

Parte del dinero es convertido a Ethereum para evitar congelamientos.

-25 de noviembre de 2025: el abogado de Davis en EE.UU. anuncia el fideicomiso The Libra Trust.

Julian Peh, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Mark Davis, en una composición fotográfica.

Un año del escándalo cripto que Milei dejó sin respuestas

En el atardecer del viernes 14 de febrero de 2025, mientras muchas parejas se disponían a celebrar el Día de los Enamorados, Javier Milei disparaba desde su cuenta en X el mensaje que desencadenaría un posible fraude transnacional y el escándalo que lo ha golpeado más de lleno en toda su gestión. La promoción por parte del presidente argentino del criptoactivo $Libra provocó que una gran cantidad de personas invirtieran en la moneda, que escaló un pico violento de valorización y se desplomó luego, dejando un tendal de damnificados y unos pocos grandes ganadores con acceso a información privilegiada. A un año de aquel episodio, las distintas líneas de investigación impulsadas no han arrojado conclusiones determinantes y Milei continúa sin dar explicaciones, consignó el diario El País de España.

“La Argentina liberal crece!!!”, comenzaba el ya célebre mensaje, que a continuación presentaba un proyecto privado supuestamente dedicado a “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Incluía el enlace de una web —vivalalibertadproject.com— y el código de un contrato que le permitía a los interesados en comprarla “encontrar” esa moneda desconocida en sus billeteras virtuales.

La moneda había sido creada apenas media hora antes del posteo de Milei y los fondos para su operación inicial, transferidos en los cinco minutos previos por sus desarrolladores, los mismos que pocas horas después vendieron sus tenencias de la moneda ya disparada y se retiraron con ganancias de entre 80 y 100 millones de dólares. Parte de esa operatoria fue confirmada por el estadounidense Hayden Davis, CEO de la empresa que creó $Libra y con quien Milei había firmado 15 días antes un contrato confidencial en el que lo declaraba como su asesor en materia cripto, según una reciente revelación del diario Clarín.

Davis es un personaje clave en esta trama. El hombre, que posa con sus lentes de marco color oro en una selfie junto al presidente, se ufanaba en su círculo de poder hacer que Milei cumpliera con cualquier cosa que le pidiera: postear en redes, tener reuniones, promocionar. “Yo controlo a ese nigga —escribió en un chat que circuló en medios nacionales—. Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Una locura”.

Milei borró su mensaje cinco horas después de haber publicitado la criptomoneda, pasada la medianoche de San Valentín. Tras recibir un raudal de críticas, dijo que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”, lo que terminó de destruir la cotización de $Libra. De acuerdo con un informe del Congreso argentino, un total de 114.410 billeteras virtuales sufrieron pérdidas por la maniobra (498 perdieron más de 100.000 dólares y 3.144 perdieron entre 10.000 y 100.000 dólares), mientras que hubo 36 billeteras virtuales que ganaron más de un millón de dólares cada una.

Hasta el momento, Milei ha dado pocas y vagas explicaciones, pero su principal estrategia fue decir que solo había difundido, en calidad de ciudadano, una iniciativa que consideraba interesante, sin ser parte él mismo de ese proyecto. Sin embargo, hay detalles que apuntan en sentido contrario. Por ejemplo, el código alfanumérico que incluyó en su mensaje no estaba disponible en Internet al momento en que lo publicó. Alguien debió facilitárselo antes.

Investigaciones abiertas

Por este hecho hay una causa judicial en la Argentina, que avanza con lentitud. “La causa se sigue instruyendo, estamos haciendo medidas de prueba”, detalló el fiscal a cargo, Eduardo Taiano. Todavía la Justicia no llamó a declarar a testigos ni a denunciados y el fiscal recibió un pedido de apartamiento por supuesta falta de objetividad, que sin embargo fue desestimado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Además de Milei, en la causa está denunciada su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien habría gestionado los encuentros del presidente con los distintos actores del mundo cripto y habilitado su ingreso a los despachos oficiales. También alcanza a Davis; al empresario singapurense Julian Peh (cuyo verdadero nombre sería Bao Qihao) y a quienes se sospecha que funcionaron como enlaces locales, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. A ellos dos se les trabó, además, un embargo en criptoactivos equivalente a 300.000 dólares, destacó el diario El País de España.

“Hasta ahora al presidente le salió muy barato. No hay grandes responsabilidades para Milei y no porque no existan pruebas, sino porque hay un acuerdo tácito entre los jueces y los fiscales para no investigarlo. Tiene que ver con lógicas de impunidad muy instaladas en Argentina que evitan que presidentes en funciones sean condenados”, apunta Pedro Biscay, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

Para Biscay, si bien es más complejo probar el delito de fraude, hay sobrada evidencia de que Milei se interesó en un negocio ajeno, lo que configura el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. “En el mundo, un caso así se resuelve en un año”, asegura.

Las dos iniciativas impulsadas por el propio Milei para contener el escándalo no arrojaron información valiosa. En mayo pasado, y mediante un simple decreto, Milei mismo eliminó la unidad especial que había creado para investigar el caso $Libra, sin difundir ningún informe ni resultado del trabajo realizado, por considerar “concluida su tarea”.

La Oficina Anticorrupción (OA) —a la que también le dio “intervención inmediata” tras el estallido— lo exculpó en junio. Esta oficina, dependiente del propio Gobierno y encabezada por un ladero del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, consideró que Milei “no infringió la Ley de Ética Pública” y que su publicación, realizada “a través de su cuenta personal”, debe interpretarse como un “acto de comunicación individual o privado que no ha generado direccionamiento oficial de políticas públicas”. Es decir, que Milei no tuiteó como presidente.

En sentido contrario, una comisión investigadora creada por el Congreso argentino para analizar la presunta estafa e impulsada fundamentalmente por los diputados opositores a La Libertad Avanza determinó que el presidente “habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra”, utilizando su “investidura presidencial”. De todos modos, la propuesta de iniciar un juicio político a Milei para evaluar su eventual “mal desempeño” no tiene posibilidades de prosperar en el Congreso. Menos luego de la renovación de parte de las cámaras tras las elecciones de medio término, que fortalecieron la posición de la ultraderecha, publicó el diario El País de España.

El caso también se investiga en Estados Unidos a partir de una demanda colectiva de damnificados presentada en los tribunales de Nueva York. Esa denuncia apunta directamente contra Davis y deja a un lado a Milei para concentrarse en la persecución de un resarcimiento económico, y para evitar un litigio que involucraría a un Gobierno y podría demorar más el trámite. Sin embargo, acusa el rol clave del mandatario y deja abierta la puerta a posibles reclamos futuros.