Juanita Tinelli y un mensaje en San Valentín que desató especulaciones en redes

a publicación de Juanita Tinelli volvió a encender las redes sociales al compartir una imagen frente al espejo en la que se la ve luciendo una bikini verde claro con bordes blancos y alimentó los rumores de su romance con Tomás Mazza.

La joven además tenía una gorra negra con el número “2” bordado. La fotografía, publicada el día de los enamorados, la muestra sosteniendo su teléfono, mientras mira a cámara, aunque sin mostrar mucho su cara.

El detalle que no pasó inadvertido y alimentó múltiples especulaciones entre los seguidores fue el mensaje que acompañó la publicación: “Buen día, solteras” y dio a interpretar que ella ya no forma parte de ese club porque días atrás se había confirmado públicamente su vínculo con Tomás Mazza.

La coincidencia entre la fecha romántica por excelencia y el tono del posteo sumó un matiz ambiguo que incrementó la curiosidad del público. Aunque, por otra parte, tras una publicación previa, su hermana, Candelaria Tinelli, salió con uñas y dientes a apoyar a Juanita. “Mi ciela, preocúpate el día en que no hablen; mientras tanto, seguí dándoles un poco de show nadie entendió el juego de la vida. Nada ni nadie es tan importante, menos aún lo que te digan o piensen de vos. Hacé siempre lo que tengas ganas. Todo pasa muy rápido. Sonreí y disfrutá. Para eso estamos. Te amo”.

La influencer mantiene una actitud desafiante frente a los rumores. Mientras tanto, hace unos días la hija de Marcelo participó del programa de streaming de Mazza y terminaron a los besos. Juanita rápidamente aseguró: “No somos novios”, aunque rápidamente él dijo: “Pero vamos a serlo”.

Fuente: Noticias Argentinas.