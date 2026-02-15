La Feria de Carnaval mantiene el movimiento en la Costanera paranaense

La propuesta, organizada por la Municipalidad, comenzó el pasado viernes y se extenderá hasta el martes 17 de febrero en la Costanera de Paraná, desde las 17 hasta la medianoche. Esta edición cuenta con la participación de 180 emprendedores, artesanos y gastronómicos.

La feria se consolidó como uno de los principales atractivos del fin de semana largo en la capital entrerriana, con un sostenido marco de público que recorre los puestos y aprovecha la propuesta recreativa al aire libre.

El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, destacó que "la Feria de Carnaval marca el inicio del calendario anual de ferias itinerantes que se desarrollan en la Costanera de Paraná, siendo parte de la activa política de promoción de la comercialización que desarrolla la gestión de la intendenta Rosario Romero”.