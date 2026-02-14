Ángela Torres es la primera argentina en sumarse al roster global de Fenix Entertainment

La artista y estrella de Luzu TV, Ángela Torres, se convierte en la primera mujer argentina en integrarse al roster global de Fenix Entertainment Group, con tan solo 27 años.

Esta nueva alianza estratégica con una de las productoras más grandes del país la une con figuras internacionales consagradas como Luis Miguel y Ricardo Montaner.

Este anuncio refuerza el fuerte compromiso de la empresa con talentos locales hacia mercados internacionales.

“¡Bienvenida, Ángela! Ángela Torres se convierte en la primera artista mujer argentina en sumarse al roster global de Fenix Entertainment. Se incorpora a nuestra estructura internacional compartiendo booking con figuras como Luis Miguel y Ricardo Montaner. El talento argentino, al mundo”, escribió Fénix en su cuenta oficial de X.

La intérprete de “Mi favorita” ya brilló en el escenario como telonera de la superestrella internacional Shakira durante sus cuatro shows en Buenos Aires y Córdoba.

