“Necesitábamos sumar fuerte”, se lamento Mariano Werner tras su abandono en el sur

El campeonato 2026 del Turismo Carretera disputó la primera fecha del calendario este fin de semana en el autódromo de El Calafate, allí el paranaense Mariano Werner no tuvo su mejor inicio de temporada. Es que de Paraná venía peleando por entrar dentro de los mejores 10 cuando, repentinamente, su Ford Mustang empezó a fallar y debió retirarse de la final en el trazado santacruceño.

La explicación de Werner llegó tiempo después y expresó: “Lamentablemente, por lo que pudimos ver, en uno de los relanzamientos se salió una trompeta del carburador y se quedó cebado”.

Y siguió: “Fui dejando pasar a todos porque era un peligro, no tenía potencia. Evidentemente, en algún salto se desacomodó o se movió”.

Y continuó, respecto a su performance en esta ronda inaugural que lo vio finalizar en la 32° colocación: “Una pena porque necesitábamos sumar fuerte”, afirmó.

Y en el final manifestó: “Sobre los cambios aerodinámicos, creo que estuvieron buenos, hay que trabajar más. En definitiva, se perdió carga y ahora hay que intentar reencontrar ese balance para seguir progresando a medida que vayan transcurriendo las carreras”.