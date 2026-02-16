Rubén Forestello: “Estoy contento por el orden que mostró el equipo”

Patronato se trajo un buen punto en su visita a San Martín de Tucumán, en La Ciudadela. Foto: Prensa Patronato.

El entrenador de Patronato, Rubén Darío Forestello, analizó el empate frente a San Martín de Tucumán, en el comienzo de la temporada 2026 de la Primera Nacional. El cotejo, en La Ciudadela, tuvo un final abrupto por un problema en la iluminación, al respecto el DT expresó: “Terminó el tiempo normal y cuando dio los seis minutos de adición, decidió suspenderlo por la luz. Ese informe pasó, no creo que se vuelva a jugar el partido”.

En relación al partido, el entrenador dijo: “Es una cancha difícil, tuvimos en la finalización del primer tiempo y casi del segundo tiempo algunas complicaciones”.

A lo que agregó: “El inicio del complemento fue bueno, nos posicionamos en campo rival y después nos fueron llevando de a poco. Por eso pusimos gente por delante de Heredia y Augusto (Picco) que lo ayude a Federico (Bravo) con el control de la marca y ahí tuvimos aire. Me gustó mucho”.

En otro pasaje, de la conferencia de prensa, el Yagui manifestó: “Nosotros esperamos consolidar la valla de Alan (Sosa) y acumular desde atrás para adelante mayor juego para optimizar la seguridad del equipo y darle lo que necesitamos de atrás hacia adelante y que podamos de local utilizar bien el sistema y sumar como corresponde”.

Y enseguida resaltó: “Los chicos hicieron un gran partido, se han esforzado. Estoy contento por el orden que demostraron. Ahora hay que ajustar detalles para ganar de local y dar la sensación que vamos a ser difícil para todos”.

En el final, Forestello fue consultado por el mercado de pases y dejó la puerta abierta a alguna posibilidad que aparezca, más allá de estar conforme con el plantel que tiene: “Hay un buen equipo”.