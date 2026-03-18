Los músicos Nino y Ger Cantero ofrecerán un espectáculo de poesía y canciones

Los músicos Nino y Ger Cantero, padre e hijo, realizarán una presentación conjunta bajo el título "Los Cantero" este domingo 22 de marzo a las 21. El encuentro tendrá lugar en el centro cultural Almacén de los 33, ubicado en la intersección de las calles Bavio y Courreges de la ciudad de Paraná. Esta propuesta artística contará con un formato combinado de poesía, canción tradicional y el uso de loops tecnológicos para la construcción de paisajes sonoros.

La dinámica del espectáculo se fundamenta en la improvisación y la superposición de capas sonoras. Mientras que Ger Cantero aporta una versión contemporánea mediante el uso de recursos digitales y estructuras de composición modernas, Nino Cantero sostendrá el relato con su trayectoria en la canción y la palabra.

La propuesta de padre e hijo representa también un registro de la evolución musical dentro de una misma familia, mostrando cómo los caminos de la formación profesional y el gusto personal se encuentran en un punto común de creación.

Cómo es habitual, el espacio acompañará la velada con una amplia oferta gastronómica.