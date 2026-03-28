Concejales justicialistas lanzaron en Paraná una agenda provincial con eje en la gestión local

En la ciudad de Paraná se realizó este sábado el primer encuentro de la Liga de Concejales Justicialistas de Entre Ríos, un espacio que reunió a unos 60 ediles de distintos departamentos con el objetivo de debatir, compartir experiencias de gestión y fortalecer el rol de los Concejos Deliberantes en el desarrollo local.

La jornada marcó el inicio de una red de trabajo permanente orientada a potenciar la capacidad normativa y de control de los cuerpos legislativos municipales, así como a consolidar al peronismo entrerriano desde el ámbito local. “Nos congregamos en Paraná 60 concejales y concejalas de toda la provincia; es una señal de que hay voluntad de articular, intercambiar soluciones prácticas y construir iniciativas que se multipliquen en todo el territorio”, señaló la presidenta del bloque Frente para Entre Ríos de la capital provincial, Luisina Mini.

Durante el encuentro, representantes de ciudades grandes y pequeñas pusieron en común problemáticas vinculadas a la situación presupuestaria, la prestación de servicios esenciales y la necesidad de modernizar los procedimientos administrativos. “Fue una jornada de escucha y de acción: no vinimos a lamentarnos, sino a acordar herramientas legislativas y políticas que den respuestas”, subrayó Mini.

Además, confirmó que la Liga avanzará con encuentros temáticos mensuales y la conformación de comisiones por eje, con la finalidad de elaborar propuestas legislativas comunes y elevar recomendaciones para políticas públicas que fortalezcan la autonomía municipal.

Desde el interior, el presidente del bloque Más para Entre Ríos de Sauce de Luna, Luís María Setau, valoró la instancia como un primer paso para consolidar el espacio. Sin embargo, advirtió sobre el contexto actual: “Los municipios están bastante golpeados, ya sea por la disminución de la coparticipación o por la situación económica nacional. Se hace difícil sostener respuestas en localidades donde no hay industria y gran parte depende del empleo público”.

En la misma línea, la concejala de Federal, Samanta Irurzun, consideró que la jornada permitió un “sinceramiento” de las dificultades que atraviesa el peronismo en los distintos niveles y destacó la importancia de avanzar en un proyecto político integrador que contribuya a reconstruir la unidad desde los territorios.

Por su parte, el concejal Emiliano Gómez Tutau puso el foco en el rol estratégico de los gobiernos locales: “La Liga de Concejales viene a poner en el centro a los gobiernos locales, a fortalecerlos, a devolverles protagonismo y a resignificar sus modelos de gestión, que son cercanos, concretos y articulados con las organizaciones económicas, sociales y políticas, y con toda la trama de la comunidad. Porque es desde ahí donde se construyen las respuestas que hoy la sociedad necesita”.

En ese sentido, reivindicó la trayectoria del peronismo entrerriano y llamó a proyectarla hacia el futuro: “Durante más de 20 años, los entrerrianos eligieron democráticamente un camino, que construyó desarrollo, fortaleció instituciones y sostuvo un modelo de gestión con justicia social, presencia del Estado y potencia productiva. Tenemos que sentirnos orgullosos de esa historia. No hay que romper esa continuidad: hay que cuidarla y proyectarla”.

Finalmente, el edil planteó la necesidad de una reconstrucción política: “En este proceso se abre una oportunidad profunda: la reconciliación política, que se expresa en cada concejal y en cada territorio. No se trata de negar lo que faltó. Se trata de valorar lo que hicimos bien. Reconciliarnos con nuestra historia, con nuestra gente y con nuestros valores es el punto de partida para renovar nuestra fuerza y construir lo que viene en Entre Ríos”.

Ejes de trabajo y herramientas comunes

El encuentro se organizó en torno a tres ejes: modelos de gestión, recursos municipales y autonomía, y liderazgos y construcción política. En ese marco, se debatieron temas como la digitalización de trámites, la transparencia presupuestaria, la actualización de tasas con criterios de equidad y la articulación intermunicipal para obras y servicios.

Entre los principales acuerdos se destacó la creación de un Banco de Ordenanzas Municipales, pensado como un repositorio de normas y proyectos replicables en distintos distritos, con el objetivo de agilizar la labor legislativa.

Asimismo, se impulsarán instancias de capacitación en gestión pública, finanzas municipales y técnica legislativa, junto con la conformación de equipos interjurisdiccionales de asesoramiento jurídico y administrativo.

En paralelo, se planteó avanzar en convenios con universidades y organismos provinciales para fortalecer la asistencia técnica y compensar la merma de recursos provenientes de Nación y provincia.

En un documento consensuado, los participantes advirtieron que el ajuste en los distintos niveles del Estado impactó en las finanzas locales, obligando a repensar recursos y prioridades. No obstante, señalaron que la cercanía con la comunidad y la capacidad de gestión municipal constituyen ventajas estratégicas para impulsar mejoras concretas en la calidad de vida de la población.

Fuente: APF y X Emiliano G. Tutau.