Básquet: Tomás de Rocamora se despidió de la Liga Femenina con una dura derrota

Tomás de Rocamora cayó por 96 a 52 frente a Obras Basket, en lo que fue su último partido de la temporada en la Liga Femenina de Básquet. El elenco entrerriano poco pudo hacer frente a uno de los candidatos en su despedida del campeonato.

El partido en Núñez

La visita arrancó al frente por medio de los aportes de Florencia Losada (siete unidades) y Guadalupe Chiappella (tres). Sin embargo, las locales respondieron a través de las anotaciones de Candela Foresto (ocho y 2-3 en triples) y Natassja Kolff (tres, dos tableros y un bloqueo). Así, concluyeron el primer cuarto arriba por 18 a 16.

En el segundo episodio, las dirigidas por Javier Ielmini extendieron la diferencia como producto de la efectividad desde el perímetro (11 aciertos). Asimismo, las contribuciones de Margareth Padilla (12 tantos y 3-6 detrás del arco), Sofía Novoa (ocho y 2-3), Delfina Gentinetta (siete) y Dagmar Hentschel (seis y 2-2) permitieron que las Aurinegras cosecharan un parcial de 33 a 16 y se fueran al descanso con un margen de 51 a 32.

Las Rockeras extendieron la diferencia en el tercer capítulo, mediante la intensidad defensiva (siete recuperos y siete tapas en total) y la firmeza en la lucha rebotera (48-31). Además, las conversiones de Ema Baldo (10 puntos y 11 rebotes) y Natassja Kolff (siete y tres) generaron otra ráfaga de 24 a 13. Las dueñas de casa ingresaron a los diez minutos finales al frente por 75 a 45. En el cuarto segmento, las dueñas de casa conservaron la ventaja por medio de las conversiones de Dagmar Hentschel (13 unidades -3-4 en tiros externos-), Sofía Novoa (10 -2-3-, cinco tableros y tres asistencias) y Julia Bosque (ocho -dos-, seis y tres).