El intendente de Mansilla negó responsabilidad por los ejemplares hallados en un basural

El intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto, se refirió a la polémica generada tras la aparición de libros en un basural de la localidad y rechazó la responsabilidad del municipio en el hecho, luego de que desde la escuela de donde provenían los ejemplares se deslizaran cuestionamientos hacia la comuna.

“Me sorprendió y me llena de tristeza también todo esto”, expresó el jefe comunal, en Puro Cuento (Radio Plaza). En ese sentido, remarcó: “Desechar un libro es desechar parte de la historia y no estamos en épocas ni en tiempos de estar haciendo esas cosas”.

Según explicó, la decisión de descartar los libros fue tomada por las autoridades de la institución educativa. “Quienes toman la decisión de deshacerse de los libros es la escuela, es la bibliotecaria”, afirmó. En ese marco, precisó que al municipio solo llegaron dos cajas en carácter de donación, que permanecen intactas en la biblioteca local.

De acuerdo al relato del intendente, desde la escuela se solicitaron bolsones y colaboración para el traslado del material que consideraban en mal estado. “Solicitan asistencia al personal para que retire esos libros y los lleven al reciclado”, indicó, y agregó que los ejemplares fueron descartados por presentar deterioro.

Los libros fueron trasladados al área de reciclado municipal, donde permanecieron un tiempo. Luego, por la presencia de roedores en el galpón, fueron retirados al exterior, quedando expuestos a las inclemencias climáticas. “La lluvia se ve que los agarraron afuera y se mojaron también”, explicó.

Pasinatto cuestionó el procedimiento adoptado y planteó que existían alternativas. “Los libros se pueden donar a otras escuelas, a otras bibliotecas donde realmente hacen falta, no es necesario tirarlos”, sostuvo, al tiempo que lamentó haber encontrado ejemplares en buen estado entre los descartados.

Además, rechazó las versiones que atribuyen la responsabilidad al municipio: “Quieren hacer que la culpa es de la municipalidad, y no es así”, afirmó, y reiteró que los libros donados “están en la biblioteca, guardados”.

El intendente también señaló que se comunicó con autoridades educativas y de Cultura para interiorizarlos sobre lo sucedido, aunque indicó que desde el ámbito departamental no tenían conocimiento previo del hecho.

La situación tomó estado público luego de que un vecino registrara en video los libros en el basural y lo difundiera en redes sociales, lo que generó repercusiones y derivó en un cruce de responsabilidades entre la institución educativa y el municipio.

“A la opinión pública”

Además de las explicaciones que dio el intendente, desde la Municipalidad de Gobernador Mansilla se emitió un comunicado sobre el tema. “Es necesario informar a la comunidad y aclarar la situación planteada respecto de la publicación sobre ejemplares de libros pertenecientes la Escuela N° 8 General Deheza y que ha tomado estado publico recientemente”.

Subrayaron que “desde la biblioteca de dicho establecimiento, y tal como se menciona en la nota publicada por la misma institución educativa, se realizó un proceso de expurgo respecto de libros existentes proponiéndose por la misma institución un doble destino, una parte de ellos en donación a este municipio y otros –seguramente en desuso- el mismo establecimiento educativo lo destino a reciclado (anteúltimo párrafo de la nota citada)”.

Agregaron que “el municipio de Gobernador Mansilla recibió como propuesta de donación dos cajas de libros las que todavía se encuentran cerradas y en el edificio de la misma Biblioteca Municipal a la espera de la nota respectiva proveniente de dicho establecimiento educativo que dé inicio formal al trámite de donación y que oportunamente deberá remitirse al Concejo Deliberante local para su aprobación. Estos libros donados y que se encuentran en custodia del municipio en perfecto estado de conservación, serán puestos a disposición de los muchos lectores que pasan por nuestra Biblioteca, una vez concluido el proceso de donación con la ordenanza respectiva”.

“Los restantes ejemplares y publicaciones que forman parte de las fotografías tomadas en la planta de reciclaje municipal, han sido remitidos por la misma Biblioteca escolar -que por los mismos motivos que exponen en la nota-, y lo han derivado directamente a reciclado, siendo la Municipalidad de Gobernador Mansilla totalmente ajena a tal decisión y actividad”, remarcaron.

Lamentaron profundamente que “la localidad de Gobernador Mansilla quede envuelta en publicaciones falsas y tendenciosas que han tenido repercusión local y provincial. Esto se enmarca en una campaña políticamente agresiva y de desprestigio de algunas personas con clara intencionalidad de perjudicar a esta gestión de gobierno, sin reparar en el perjuicio que se infringe a la comunidad toda”.

Por último, consideraron que “la mezquindad política exhibida en estas campañas que no encuentran fundamento en la realidad de los hechos se contraponen a la gestión que, en defensa de la educación venimos procurando desde hace años, no solamente apoyando económicamente a través de obras concretas a todas las instituciones educativas con conocimiento de la Dirección Departamental de Educación (arreglo de albañilería, electricidad, pintura, corte de pastos etc.), sino también en asistencia educativa a través de cursos y capacitaciones a los establecimientos educativos de nuestro medio. En este particular y en especial hemos puesto en valor la Biblioteca Popular para todos los vecinos de la ciudad, y esta gestión de gobierno seguirá trabajando incansablemente en este sentido”.