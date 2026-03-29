Las Yaguaretés terminaron cuartas en Sao Paulo pero ganaron la tabla general

Argentina cayó ante España y acabó en el cuarto lugar, pero ganó la tabla general.

Este domingo, la selección argentina de rugby seven femenino culminó su participación en el Seven de Sao Paulo, en Brasil. Luego de obtener dos victorias (Kenia y China) y una derrota (Brasil) durante el sábado, este domingo fue turno de enfrentarse a Sudáfrica y España.

En el primero de los encuentros, la selección argentina se impuso por 19-5 con los tries de Azul Medina, la concordiense Paula Pedrozo y Francesca Iacaruso (dos de ellos fueron convertidos por Sofía González). Ayanda Malinga anotó el único try africano, sin conversión.

Con chances de meterse en el podio, Argentina enfrentó a España, pero no pudo ser. Las españolas se impusieron por 22-7 con los tries de Olivia Fresneda, Denisse Gortazar -por duplicado- y María García. El try argentino fue anotado por Medina y convertido por González.

Con el cuarto lugar, Argentina sumó 14 puntos, por debajo de España (16), Kenia (18) y Brasil (20). Sin embargo, en la tabla general acabó ganando Argentina, que sumó 54 puntos gracias a las victorias en Nairobi y Montevideo. Le siguieron España y Sudáfrica.

Con los resultados que obtuvo, Argentina se ganó el derecho a disputar el SVNS World Championship que forma parte del circuito mundial de las Series de Seven. Es por eso que su próximo compromiso será del 17 al 19 de abril en Hong Kong. Luego tocará Valladolid, España, del 29 al 31 de mayo y cerrarán del 5 al 7 de junio en Bordeaux, Francia.

El equipo conducido por Nahuel García contó durante este torneo con la villaguayense Antonella Reding y la concordiense Pedrozo como representantes entrerrianas. El resto del plantel lo compusieron: Azul Medina, María Taladrid, Sofía González, Marianela Escalante, María Brígido Chamorro, Ruth Velázquez, Candela Delgado, Francesca Iacaruso, Malena Díaz y Talía Rodich.