TC: Canapino se impuso en Neuquén y ya es candidato al título

Este domingo fue día de gran actividad para el Turismo Carretera en Neuquén. En el marco de la tercera fecha, los pilotos que componen la categoría compitieron en las series y la final dentro del circuito Centenario.

En la primera serie no hubo dudas. El poleman Matías Rossi siguió marcando el ritmo de la competencia y soportó la presión de su compañero de equipo, Marcos Landa, para quedarse con una sólida victoria. Tardó siete minutos, 26 segundos y 901 milésimas para quedarse con el primer puesto, seguido de Landa y Juan Trucco.

La segunda batería comenzó con Juan De Benedictis y Otto Fritzler por delante. Sin embargo, un toque entre ambos condenó al segundo. De Benedictis terminó primero, pero pagó la sanción por el roce y la victoria la heredó Juan Catalán Magni, seguido de Agustín Canapino y Jonatan Castellano.

En la partida de la última batería hubo respeto entre los compañeros de equipo Christian Ledesma y Hernán Palazzo, con lo que Ledesma mantuvo el primer lugar. Quien no toleró su puesto fue Ignacio Faín, que superó a Palazzo para ser el segundo. Los puestos no cambiaron a partir de ahí: ganó Ledesma, seguido de Faín y Palazzo.

Con todo definido, la grilla tuvo como líder a Rossi, seguido por Catalán Magni y Ledesmna. En cuanto a los entrerrianos, Mariano Werner partió desde el 20° lugar; mientras que Nicolás Bonelli lo hizo desde el 30° puesto, ambos muy retrasados en la clasificación y condenados a pelear atrás en las series.

En la partida de la final fue Rossi el que se impuso y así se mantuvo durante gran parte de la carrera. Sin embargo, a cinco vueltas del final, tuvo problemas en su vehículo (el piloto sostuvo que fue la dirección, desde el equipo le dijeron que fue un neumático) que lo sacó de la pista y lo forzó a abandonar.

Quien heredó la cima fue Canapino, que ya no la soltó pese a la constante presión de Ledesma durante los últimos giros. Otro que tuvo que aguantar fue Ignacio Faín. Con el auto disminuido tras una serie de roces de carrera, el piloto de Torino tuvo que resistir en el tercer puesto con una fila india detrás buscando arrebatarle el último lugar del podio.

El ganador fue Canapino, que terminó por primera vez una carrera en 2026 y lo hizo por todo lo alto: quedándose con la victoria. Segundo acabó Ledesma, de buen fin de semana, y Faín se quedó con un esforzado tercer puesto en una carrera que tuvo múltiples accidentes.

Para los entrerrianos acabó siendo una buena carrera. Eludieron los choques y recuperaron algunos puestos en el clasificador. Werner terminó en el 12° lugar y Bonelli acabó en un meritorio 16° puesto. De todas maneras, todo tipo de remontada se eclipsa con la recuperación de Facundo Chapur, que saltó desde el 41° al octavo puesto.

En la próxima fecha los entrerrianos serán locales: la categoría se mudará a disputar la cuarta jornada del campeonato al autódromo de Concepción del Uruguay el fin de semana del 18 y 19 de abril.

Resultados | Turismo Carretera | Fecha 3 (en Neuquén)

1°) Agustín Canapino (Chevrolet).

2°) Christian Ledesma (Chevrolet): a 967/1000.

3°) Ignacio Faín (Torino): a 13”182/1000.

4°) Hernán Palazzo (Toyota): a 13”411/1000.

5°) Juan Trucco (Dodge): a 13”885/1000.

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12°) Mariano Werner (Ford): a 15”745/1000.

16°) Nicolás Bonelli (Ford): a 16”781/1000.