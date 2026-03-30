“Este momento es durísimo, no lo esperaba”, dijo Forestello

Patronato volvió mostrar una pálida imagen y cosechó una nueva derrota en la Primera Nacional. el Santo cayó frente a Colón de Santa Fe, fue 2 a 0, con una nueva actuación que sembró más preocupación. El entrenador Rubén Darío Forestello dejó frases importantes en su análisis post partido. Fue en rueda de prensa, en la cual se mostró preocupado por el rendimiento de su equipo y la realidad en el campeonato.

“Hasta el gol de ellos, estuvimos en partido. Fue parejo el primer tiempo. Después el gol de Lagos nos ha afectado demasiado. Si bien antes íbamos a hacer los tres cambios porque veíamos que las dos primeras respuestas en las primeras jugadas del segundo tiempo no habían sido al igual que en el primero. Nos costó muchísimo”, sostuvo en primer lugar el DT.

Después llegó uno de los testimonios más fuertes: “Estoy muy preocupado porque me siento responsable de todo esto. A partir del gol de Lagos no pudimos recuperarnos nunca más y no pudimos entrar nunca más en el partido”.

A lo que añadió: “Creo que Colón termina ganando bien el partido y no es porque los chicos no tengan respuesta, sino todo lo contrario: no encontramos el partido, nos dolió muchísimo ese gol y porque sabíamos que iba a ser así. Por eso el entrenador rival puso tres volantes centrales, que había que trabajar muchos sobre la segunda pelota”.

Forestello también remarcó el golpe anímico que significó el segundo tanto del rival: “Después de que ellos se aseguraron el resultado a partir del segundo gol, creo que nos hemos desmoronado demasiado y nunca hemos encontrado funcionamiento y posibilidad de entrar en el partido pronto”.

Autocrítica

En otro tramo de la conferencia, el coach reconoció ser el principal responsable de esta fallida labor de Patronato: “El análisis que hago es que puertas adentro el grupo es muy responsable. Puertas adentro, nos han pasado muchas situaciones defensivas que no las esperábamos, pero hay que sacarlas adelante. Evidentemente, estamos tratando de llevar adelante sin tener demasiados inconvenientes, pero los tenemos igual porque nos han tocado equipos dificilísimos. Hay que estar tranquilo porque es un momento donde uno puede responder algo que no corresponde o llevar un desgano de algo que no tiene que ser así. Hay que ser inteligentes y saber que el martes se empieza con la expectativa de que tenemos dos partidos difíciles e importantísimos de visitante”, manifestó.

Posteriormente, el DT puso el foco en el próximo compromiso ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, al que consideró clave para revertir el presente: “Más allá del dolor, del mal arranque, de la incomodidad, hay que ser competitivos ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy y tratar de aportar todo lo que tengo a mi alcance para darle una mano a los chicos para que ese fin de semana se defiendan y no solo tácticamente, sino estratégicamente y la parte emocional después de un golpe tan duro como el de hoy”.

Finalmente, el entrenador cerró con una reflexión personal sobre el momento que atraviesa: “Este momento para mí es durísimo, no lo esperaba, me llenaba de expectativas volver a este club y estar cerca de mi casa. Hoy por hoy, tengo que estar pasando este momento que no me gusta y no me gusta que le pase a la gente de Patronato. Esperemos el martes darle la energía necesaria a los chicos para que transformen la ilusión y podamos hacer un gran partido en Jujuy ver si podemos salir de este pozo futbolístico”.