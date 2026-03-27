Taylor Lautner, actor de Crespúsculo, anunció que será padre

El actor estadounidense Taylor Lautner, más conocido por interpretar a Jacob Black en la popular saga de Crepúsculo, anunció este jueves que será padre por primera vez junto a su esposa Taylor Dome.

La confirmación llegó a través de un posteo que publicaron en conjunto en sus redes sociales, donde ambos posaron con la ecografía del futuro bebé.

“¿Qué es mejor que dos Taylor Lautners?”, bromearon en su publicación, porque desde que se casaron, ambos comparten el mismo nombre civil.

Las imágenes que eligieron para retratar este momento único fueron de una sesión de fotos en un campo lleno de pastizales verdes, atuendos similares y bailando sonrientes mientras sostienen las ecografías en su mano.

Su anuncio revolucionó las redes y despertó la nostalgia de los miles y miles de fanáticos que amasó durante su etapa en Crepúsculo. Actualmente, la publicación reúne un total de 2,9 millones de me gustas en Instagram y sigue sumando mientras corren las horas.

Lautner y Taylor Dome comenzaron su relación a principios de 2018, se comprometieron en 2021 y se casaron en 2022 en una ceremonia íntima que se llevó a cabo en California. Ambos se han mostrado como pareja no solo en lo personal, sino en proyectos como The Squeeze, el podcast donde hablan sobre salud mental.

Ahora, la pareja celebra la llegada de su primer hijo, que tiene previsto nacer a fines de este año.

Fuente: Noticias Argentinas.