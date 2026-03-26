El actor que interpretará a Snape en la nueva película de Harry Potter recibió amenazas de muerte

El reboot de Harry Potter en HBO MAX enfrenta una significativa controversia a poco de conocerse los detalles sobre su producción, generando un debate sin fin en redes sociales. Sin embargo, el escándalo sumó un nuevo capítulo cuando anunciaron a Paapa Essiedu, un actor afrodescendiente, como el encargado de interpretar al “profesor Severus Snape” en la nueva adaptación.

El actor confesó haber recibido críticas online de fanáticos de la saga e incluso amenazas de muerte cuando la información salió a la luz.

“Me dijeron ‘renuncia o te mataré’”, declaró al medio Sunday Times de Londres.

“Realmente importa. La realidad es que si miro Instagram, veo a alguien diciendo: ‘Voy a ir a tu casa y te voy a matar’. Así que, aunque estoy bastante seguro de que no me van a asesinar… ¡Eso podría quedar mal con el tiempo! Pero sí, aunque espero estar bien, nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo. Mucha gente arriesga su vida en su trabajo. Interpreto a un mago en ‘Harry Potter’. Y mentiría si dijera que no me afecta emocionalmente", expresó sobre lo que le genera la discusión en redes.

Sin embargo, no deja que los comentarios le afecten; más bien sostiene que “lo motivan”.

“Y me impulsa a hacer mío este personaje, porque pienso en cómo me sentía de niño. Me imaginaba en Hogwarts volando en escobas, ¿y la idea de que un niño como yo pueda verse representado en ese mundo? Eso me motiva a no dejarme intimidar por alguien que diga que preferiría que muriera en lugar de hacer un trabajo del que me sentiré realmente orgulloso”, continuó.

El actor, que firmó un contrato por 10 años con HBO MAX para interpretar a Snape, reconoce que este rol puede cambiar su vida para siempre, afrontando el desafío que eso conlleva.

De dónde viene la controversia

Algunos fanáticos de la saga del mago justifican su enojo con el casting porque lo califican como “inoportuno” para la historia de Snape, lo que termina por darle una mirada negativa a la historia real de los libros.

El ejemplo que más resuena en redes sociales está relacionado con la acusación de robo que se le atribuye a Snape en el primer libro y el bullying que recibía de parte del padre de Potter en su juventud. Esto, teniendo en cuenta que ahora se trata de un hombre afrodescendiente, roza lo “cancelable” en la nueva interpretación.

Fuente: Noticias Argentinas.