Sietecase visitó Paraná y compartió un encuentro con lectores

El periodista y escritor Reynaldo Sietecase visitó Paraná este fin de semana con una doble actividad que convocó a un importante marco de público, tanto en su faceta como analista como en su rol de autor.

La agenda comenzó el viernes por la noche con la conferencia “El día después del periodismo”, en el marco del ciclo de charlas organizado por ANÁLISIS, en el Hotel Mayorazgo.

La actividad continuó este sábado por la mañana con una firma de libros que reunió a lectores en un espacio ubicado frente a la librería Códice, donde el autor dialogó con el público y dedicó ejemplares de su obra. La propuesta permitió un intercambio más cercano, en torno a su producción literaria, que abarca tanto novelas como trabajos vinculados al periodismo de investigación.

Durante el encuentro, Sietecase se mostró accesible y participativo, generando un clima distendido que acompañó la dinámica de la jornada, en la que los asistentes pudieron conversar brevemente con el autor y llevarse sus libros firmados.